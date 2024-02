Cámara convoca vista pública para investigar quiebra de empresa matriz de operadora del sistema de lanchas

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Matos quien también preside la Comisión de Desarrollo de la Industria Turística en la Cámara de Representantes, confirmó que se llevarán a cabo vistas públicas para investigar la situación de la empresa HMS Ferries luego de que su compañía matriz se declarara en quiebra.

Fue en entrevista con Metro Al Mediodía (segmento digital de Metro Puerto Rico) donde el representante confirmó que la vista pública será convocada para el jueves, 7 de marzo del 2024. Esto luego de que se reportara también en este medio que el Grupo Hornblower, matriz de HMS Ferries que opera el sistema de transporte marítimo a Vieques, Culebra y Cataño se declarara en quiebra.

Matos insistió en que se declare nulo el contrato de la empresa con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) para la operación de lanchas en el archipiélago. Del mismo modo, ante preguntas de este diario indicó que espera que el gobierno tenga un plan para responder si se da la salida de la empresa.

“Más vale que alguien esté pensando más allá fuera de la caja, porque el servicio de lanchas para Culebra y para Vieques, no es discrecional como el de Cataño a San Juan que puedes ir a San Juan en vehículo, las islas municipio están confinadas geográficamente y es un asunto que es un servicio esencial”, expresó matos.

Por otro lado, según el representante durante una vista pública que se llevó a cabo en diciembre, la embarcación Cayo Blanco se encuentra “amarrada” en Ceiba desde octubre, la misma tiene capacidad para 600 personas.

“No la quieren utilizar porque supongo que económicamente no es viable, ellos te van a dar la excusa de que están esperando por unas certificaciones, pero no te dicen cuáles y es una vergüenza que ciudadanos, residentes y turistas tengan que montarse en unos catamaranes hechos para laguna, llegan mareados a Vieques”, expresó Matos.

El representante también negó lo que asegura el gobierno sobre “mejorías históricas” y exhortó a que se le pregunte sobre la gestión del gobierno a los alcaldes de Vieques y Culebra.

ATI asegura que servicio de lanchas no se afectará tras quiebra de empresa matriz de la operadora HMS Ferries

El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto, aseguró que luego del proceso de quiebra que enfrenta la empresa matriz de HMS Ferries, que opera el sistema de lanchas en la isla este no se verá afectado.

“Reconocemos la preocupación, muy legítima, ante el anuncio de Hornblower Group (HG), matriz de Hornblower Maritime Services (HMS) Ferries, de que se estaría acogiendo a las protecciones de la Ley de Quiebras como parte de una reestructuración. En momentos en que el sistema de transporte marítimo en Puerto Rico está exhibiendo unas mejoras históricas en todos sus renglones, lo menos que queremos es que haya un retroceso. Sin embargo, el proceso que lleva a cabo HG no afectará en lo absoluto el servicio de viajes marítimos,” puntualizó.

“Por supuesto, nosotros mantenemos comunicación constante con los directivos de HG y HMS, así como con el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontánez, para asegurar que se mantenga la fiscalización del contrato actual, y garantizar que no surjan sorpresas en el camino. No obstante, reiteramos que no hay nada que sugiera, siquiera, que podrían afectarse los viajes o las tarifas entre San Juan y Cataño, y entre Ceiba y las islas municipios de Vieques y Culebra,” aseguró.

Finalmente, Menéndez Agosto añadió que “por el contrario, lo que tenemos en el panorama son buenas noticias. En ATI tenemos varios proyectos en curso para mejorar la experiencia de los pasajeros, entre ellos la millonaria remodelación del terminal de lanchas en Ceiba, el progreso de la ruta corta entre Ceiba y Vieques, y la entrada en operaciones de la embarcación Cayo Largo, luego de un proceso de restauración de $8 millones, provenientes de fondos federales.”

HMS Ferries también asegura que los servicios no se verán afectados

“El anuncio hecho recientemente no tendrá ningún impacto en las operaciones, en los pasajeros del sistema de transporte marítimo, en nuestro equipo de casi 400 residentes locales, ni tampoco en nuestros compromisos contractuales”, indicó el presidente de HMS-Ferris Puerto Rico, Matthew Miller.

“Continuaremos brindando el mismo servicio excepcional y confiable que los residentes y visitantes reciben, tanto ahora como en los años venideros”, estipuló mediante declaraciones escritas.

Por su parte, el licenciado Fermín Fontanés, director ejecutivo de la AAPP, sostuvo, mediante declaraciones escritas, que “la determinación del Grupo Hornblower no afecta la operación de HMS Ferries Puerto Rico, que es la empresa a cargo de la operación y mantenimiento del servicio de ferries de la ATM en las rutas de Cataño, Ceiba-Vieques y Ceiba-Culebra bajo un acuerdo de alianza público-privada”.

“HMS Ferries seguirá operando en Puerto Rico y cumpliendo con sus responsabilidades y obligaciones contractuales, según pactado”, añadió.

La familia de negocios Hornblower, a través de un sitio web oficial que habilitó para informar a los consumidores sobre la quiebra, estableció que continúan ejecutando sus contratos y acuerdos existentes con agencias gubernamentales, y que todos los servicios siguen funcionando como de costumbre y en sus horarios habituales.

