Alcalde de Vieques reclama garantías de HMS Ferries ante quiebra de empresa matriz

El alcalde de la isla municipio de Vieques, José Corcino, pidió este lunes, garantías de parte de la empresa Grupo Hornblower, compañía matriz de HMS Ferries, de que los servicios de transportación marítima entre Ceiba, Vieques y Culebra no será afectado por el proceso de quiebra de Capítulo 11 que entró esa compañía el pasado miércoles en una corte federal del estado de Texas.

El alcalde también sostuvo en declaraciones escritas que quiere “garantías, además, de que la reestructuración no subirán las tarifas a los viequenses”.

“Vemos como el presidente del Grupo Hornblower, Kevin Rabbit, ha dado garantías a los residentes de la ciudad de San Francisco en el estado de California de que el servicio hacia la isla donde estaba la cárcel de Alcatraza no se afectará con esta reestructuración. De igual forma hizo con el servicio de transportación marítima desde y hacia la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad en Nueva York, sin embargo no ha dicho nada sobre Vieques. Esa garantía se la merecen los residentes de esta isla municipio”, sentenció Corcino.

“La comunicación con los viequenses de parte de HMS Ferries no ha sido la mejor y hoy es otro ejemplo. El proceso de quiebra fue radicado el miércoles y una quiebra tan grande no sucede de la nada, estamos hablando de una quiebra de $1,200 millones. Nadie nos informó de esto, Vieques se merece mas. Queremos una garantía para nuestra gente que de ninguna forma se afectarán los servicios, porque si no lo pueden hacer, es momento de evaluar alternativas. Lo que no puede pasar es que nos dejen en el limbo”, añadió el Alcalde de la llamada ‘Isla Nena’.

“Reclamamos, no sólo la garantía, sino también que se mejore la comunicación, No había razón de enterarnos de esta quiebra por la prensa en el día de hoy. Esa no es la forma. Vieques, nuestra gente, se merece más”, sostuvo Corcino.