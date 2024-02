Presidente de la Federación de Alcaldes defiende labor de la secretaria del DTOP

El presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR), Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, defendió este domingo el desempeño de la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega.

Hernández Rodríguez calificó como “fuera de contexto” las expresiones realizadas por el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), Luis Javier Hernández, quien describió como una “crisis nacional” el estado de las carreteras en la Isla.

“Cómo puede haber una ‘crisis nacional’ en una isla que se han invertido más de $289 millones en obras en repavimentación carreteras entre los 78 municipios y sobre $335 millones si sumamos convenios de mantenimiento”, cuestionó el presidente de los alcaldes federados.

Las expresiones del también alcalde de Camuy surgen luego de que los alcaldes de Cidra, Isabela, Naguabo y Villalba denunciaron en días recientes un alegado patrón de discrimen y negligencia en la asignación de recursos y atención a las vías públicas en sus municipios.

Para Hernández Rodríguez, las acusaciones contra Vélez Vega son “injustas y falsas”.

“Una vez estos compañeros alcaldes hicieron público su malestar por las condiciones de las carreteras en sus municipios, la secretaria pudo demostrar que el DTOP ha invertido sobre $154 millones en la repavimentación en sus municipios. Alegar que Vélez Vega y este gobierno discrimina contra ellos es faltarle a la verdad. Hay que mirar con detenimiento las razones por las cuales no ha realizado algún proyecto en particular”, agregó el líder novoprogresista.

De la misma forma, Hernández Rodríguez aseguró que el DTOP ha invertido unos $134 millones en repavimentación —$20 millones menos— en los municipios liderados por alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“No por eso podemos decir que se ha discriminado. Hay que ser más honestos en la evaluación y dejar esas denuncias que parecen estar motivadas porque estamos en año electoral y ahora necesitan justificar lo que no lograron en tres años o llamar la atención a nuevas candidaturas”, indicó el funcionario.

El presidente de los alcaldes federados instó a sus homólogos populares a emular la relación gubernamental que llevan él y el alcalde popular de Quebradillas. Al hacer la exhortación, dio como ejemplo los acuerdos de colaboración que ambos han puesto en marcha en los últimos años y en los que pactan con DTOP la repavimentación y mantenimiento de las carreteras que conectan a sus municipios.

“No tenemos tiempo ni el ánimo de involucrarnos en discusiones estériles que no benefician a nuestros ciudadanos. No miramos el partido por el cual fuimos electos, si no la necesidad de nuestros ciudadanos, que son las mismas en Camuy y en Quebradillas. Esas alianzas con el DTOP de los dos municipios nos han dejado mejores vías, una relación profesional sana y tiempo valioso para dedicarlo a mejorar la calidad de vida de la gente que nos eligió para manejar de la mejor manera posible sus reclamos”, concluyó.