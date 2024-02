Cómo Trump ganó en Carolina del Sur y lo que podría significar para sus posibilidades en noviembre

Donald Trump conquistó a los republicanos de Carolina del Sur como el candidato que los votantes creen que puede ganar en noviembre, mantener seguro al país y tiene la capacidad mental para ser presidente

Trump se apuntó la victoria en las primarias de Carolina del Sur con el apoyo de una base casi inquebrantable de votantes leales. AP VoteCast descubrió que los republicanos del estado están ampliamente alineados con los objetivos de Trump: Muchos cuestionan la validez de apoyar la lucha de Ucrania contra Rusia, la mayoría considera que los migrantes perjudican a Estados Unidos y una abrumadora mayoría sospecha que hay intereses políticos nefastos detrás de las múltiples acusaciones penales contra Trump.

Incluso en su estado natal, Carolina del Sur, donde fue gobernadora, Nikki Haley pareció tener pocas esperanzas frente a Trump. Sólo la mitad de los votantes del Partido Republicano tenía una opinión favorable de ella, mientras que 7 de cada 10 tenían una opinión positiva de Trump.

Alrededor de 6 de cada 10 votantes de Carolina del Sur se consideran partidarios del movimiento “Devolvamos la grandeza a Estados Unidos”, un lema de Trump que ayudó a catapultarlo a la Casa Blanca en 2016. Alrededor de 9 de cada 10 votantes de Trump dijeron que les motivaba su apoyo a él, no la objeción a su oponente. Los votantes de Haley estaban mucho más divididos: Alrededor de 6 de cada 10 estaban motivados por apoyarla, pero alrededor de 4 de cada 10 se mostraron contrarios a Trump.

AP VoteCast es una encuesta a más de 2,400 votantes que participan en las primarias republicanas del sábado en Carolina del Sur, realizada para The Associated Press por NORC en la Universidad de Chicago.

CÓMO TRUMP GANÓ EN CAROLINA DEL SUR

La victoria de Trump en Carolina del Sur lució notablemente similar a sus triunfos en las asambleas partidistas de Iowa y en las primarias de Nueva Hampshire. Es una señal de que las diferencias regionales que una vez existieron dentro del Partido Republicano han sido suplantadas por un movimiento nacional que en gran medida gira en torno al expresidente.

Trump, de 77 años, ganó en Carolina del Sur con votantes de raza blanca y sin título universitario, que constituyen uno de sus electores principales. Alrededor de dos tercios de los partidarios de Trump en estas elecciones pertenecían a ese grupo.

La mayoría cree que Trump —y no Haley— es un candidato que puede salir victorioso en las elecciones generales de noviembre. Los votantes también eran mucho más propensos a ver a Trump que a Haley como alguien que “defenderá y luchará por la gente como tú” y a decir que mantendrá la seguridad del país. Y cerca de tres cuartas partes afirman que tiene la capacidad mental para servir eficazmente como presidente.

Los votantes de Trump también respaldaron sus opiniones más nacionalistas: Son más propensos que los partidarios de Haley a tener opiniones tibias sobre la alianza de la OTAN o incluso a considerarla mala para Estados Unidos, a decir que los migrantes están perjudicando al país y a afirmar que la inmigración es el principal problema al que se enfrenta el país.

EL FUTURO POLÍTICO DE NIKKI HALEY

A sus 52 años, Haley ha apostado por ofrecer un cambio generacional para el Partido Republicano. Pero el futuro que ha articulado tiene poca base en el Partido Republicano actual, incluso en Carolina del Sur, donde anteriormente ganó dos mandatos como gobernadora. Casi la mitad de los republicanos de Carolina del Sur —incluidos 6 de cada 10 de los que apoyan a Trump— tienen una opinión desfavorable de ella.

Haley ha dicho que seguirá en la contienda hasta al menos las primarias del Supermartes, aunque hasta ahora no hay indicios de que haya frenado el ímpetu de Trump. Ha tenido problemas para convencer al núcleo del Partido Republicano de que ella es mejor opción que el expresidente y ha perdido a la mayoría de los conservadores y de los que no tienen un título universitario en beneficio de Trump.

¿Quién la sostiene? Haley dominó entre los votantes de Carolina del Sur que afirmaron correctamente que el demócrata Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020. Aproximadamente tres cuartas partes de sus partidarios dicen que Biden fue elegido presidente legítimamente en 2020, y alrededor de 4 de cada 10 votaron por Biden en esas elecciones. El problema para ella es que alrededor de 6 de cada 10 votantes de las primarias republicanas dicen que creían que Biden no fue elegido legítimamente.

AP VoteCast es una encuesta sobre el electorado estadounidense realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research para AP y Fox News. La encuesta, realizada a 2.440 votantes de las primarias republicanas, duró cinco días y concluyó al cierre de las urnas. Las entrevistas se realizaron en inglés y español. La encuesta combina una muestra aleatoria de votantes registrados extraída de los archivos estatales de votantes y votantes registrados autoidentificados seleccionados de paneles online no probabilísticos. El margen de error de muestreo para los votantes se estima en más o menos 2,67 puntos porcentuales para los votantes de las primarias republicanas.