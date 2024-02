Sindicato de Bomberos le salen al paso a Mariana Nogales por atacar intervención en un incendio en Dorado

El presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico (SBUPR), José Tirado, salió al paso este jueves, a la representante Mariana Nogales por solicitar que se investigue la respuesta de los bomberos a un siniestro en Dorado en el que desafortunadamente fallecieron dos ancianos en Dorado.

El líder sindical exhortó a la legisladora “a salir de las paredes de mármol para dialogar con los bomberos que atendieron la emergencia y así conocer de primera mano el detalle de la intervención”.

“Le recomiendo a la distinguida representante que no se deje llevar por personas que tienen claramente su agenda, que su carácter y soberbia le han impedido avanzar en esta administración y en las pasadas”, sentenció Tirado en la misiva enviada a Nogales.

La representante Nogales alega fallas en la preparación que otorga la Academia de Bomberos, así como la educación continua que se da posteriormente a estos servidores públicos. Para José Tirado esta declaración “constituye un profundo desconocimiento de la compleja formación y la seriedad de quienes están en la primera línea de defensa”.

“Son nuestros bomberos quienes arriesgan su integridad física en su loable labor de salvar vidas y propiedad”, sentenció el presidente del Sindicato de Bomberos.

Mariana Nogales pide investigar irregularidades en el manejo de incendios por parte del Negociado de Bomberos

La representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, denunció una serie de irregularidades en el Negociado del Cuerpo de Bomberos que podría ocasiones tragedias en caso de que no sean atendidas con urgencia.

Nogales presentó la Resolución de la Cámara 1125 para que la Comisión de Seguridad investigue la capacidad del Negociado de Bomberos para realizar sus labores de forma segura, ágil y eficaz.

“La atención que recibe el manejo de los incendios se suele limitar a que la prensa reporta que hubo un fuego y que los bomberos lo apagaron. Rara vez hay una evaluación sobre si esa respuesta cumplió con ciertos estándares. Nunca queremos minimizar la arriesgada labor que hacen los bomberos, pero tiene que haber una fiscalización que no está ocurriendo al interior del Cuerpo de Bomberos ni a nivel del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Propuse la R. de la C. 1125 para que se discutan los señalamientos que hemos estado recopilando y que provocan serias dudas sobre la capacidad del NCB para hacer su trabajo”, explicó Nogales Molinelli.

La representante indicó que ha recibido información sobre errores o fallas en la respuesta del NCB a diferentes incidentes.

“Hay unas deficiencias en la preparación que provee la Academia de Bomberos y la educación continua que se da posteriormente. Para ejemplos, podemos ir desde lo más reciente, que fue el incidente lamentable en Dorado, en el que murió una pareja de personas mayores. En ese caso, explicaron que los bomberos no pudieron entrar rápido a la casa porque había una acumulación de artículos, pero lo que no dijeron es que el balcón estaba despejado y que no pudieron usar unas escaleras portátiles para subir por ahí porque los miembros del Cuerpo no han sido adiestrados en cómo usarlas. Otro error craso se dio en agosto del año pasado tras un accidente entre una guagua y un camión que se prendió en fuego en la autopista. No usaron material absorbente para contener el derrame de diésel y aceite, y lo que hicieron fue regar más el combustible cuando echaron agua y después lo empujaron hacia el área verde”, relató.

Nogales Molinelli también denunció que en el Negociado se han nombrado a personas en posiciones importantes que no están cualificadas ya que según la denuncia, no cumplen con los requisitos ni con los estándares que dictan tanto organizaciones profesionales como acuerdos con el gobierno federal.

“La intrusión de la política partidista y sectaria en los procesos de ascensos y nombramientos de puestos gerenciales es aún más peligrosa cuando ocurre en una agencia de seguridad. La información que tenemos es que hay personas mandando que no tienen la preparación ni el conocimiento para ello. Eso pone en peligro tanto a la gente como a los mismos miembros del Cuerpo, porque a la hora de tomar decisiones el criterio no va a ser la seguridad o la razonabilidad, sino la politiquería. No es buena señal que en septiembre del año pasado solicité al DSP un organigrama con los nombres de quienes ocupan esas posiciones, las descripciones de puesto, los movimientos de personal, entre otras cosas, y se negó a entregar la información. Lo llevé inmediatamente al Tribunal y no dieron ni una sola razón válida para la denegatoria. Justo hoy nos notificaron que la Jueza falló a nuestro favor, así que esperamos que el DSP entregue la información en los próximos diez días”, señaló.

La representante indicó que, previamente, había presentado la R. de la C. 826 para investigar el uso del presupuesto asignado al NCB para el año fiscal 2022-2023.

“Presentamos esa resolución después de ver el estado de muchas estaciones de bomberos y recibir quejas sobre falta de equipo de seguridad y vehículos dañados, por ejemplo. Se aprobó y hubo una vista pública pero las fallas continúan, y son responsabilidad del DSP que es quien autoriza las compras y reparaciones. Esa situación provoca retrasos y riesgos inaceptables. Hay que recordar que el año pasado también quedaron en récord sin mayores consecuencias las denuncias de los vecinos del periodista Carlos Weber, que terminó siendo rescatado por la misma gente, porque los bomberos no llegaban. Sabemos que el camión de bomberos para esa área tiene un desperfecto que retrasa su salida en momentos en los que unos minutos pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte. Otro problema surge cuando llega un vehículo que no es apropiado, como ocurrió tras la explosión en el negocio Willie’s Sport Bar, en Arecibo. Aunque la estación de bomberos está a apenas tres minutos, lo que llegó fue un camión cisterna que no tiene capacidad para combatir un fuego y ni siquiera hubo un intento de entrar a buscar a las víctimas. Tenemos que volver a ir sobre esto e incluso retomar la discusión sobre la disolución del DSP. Es precisamente una cuestión de seguridad que no puede esperar más”, afirmó.