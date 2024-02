Exigen a Educación que tome acción para atender salud emocional de maestros

La Asociación de Maestros de Puerto Rico – Local Sindical (AMPR-LS) arremetió este jueves contra el Departamento de Educación (DE) por la “falta de atención diligente” ante los casos de maestros en medidas cautelares a través de las diferentes Regiones Educativas y la inaccesibilidad de programas preventivos para atender la salud emocional y mental de los docentes del sistema educativo público.

La reacción surge luego del caso de una maestra que se encuentra en medida cautelar y que hizo pública su situación a través de las redes sociales.

“Este caso, así como otros que estamos atendiendo de maestros en medida cautelar demuestra, una vez más, que el DE no trabaja diligentemente este tipo de casos que son referidos ante su consideración. La agencia, sin realizar un debido proceso de ley en la mayoría de los casos, mantiene a cientos de docentes en medidas cautelares en las Regiones Educativas y en condiciones que no son las mejores, empeorando el estado emocional y mental del maestro, aun cuando este no ha sido encontrado culpable de los alegatos hechos en su contra. Así hay una gran cantidad de casos que han sido acumulados por años sin una solución justa para el maestro”, declaró Ángel Javier Pérez Hernández, secretario general de la AMPR-LS, quien aseguró que este es un tema que se ha discutido con la secretaria de Educación, Yanira Raíces.

Pérez Hernández expresó que el DE tiene el deber ministerial de garantizar la salud y seguridad no solo de los estudiantes sino de todos los componentes del escenario escolar, incluyendo a los docentes.

“Nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como representantes exclusivos del magisterio de defenderlos con asesoría legal como hacemos con la mayoría de los maestros en medida cautelar. Pero el DE tiene que hacer su parte y darles el debido proceso de ley y un trato justo a nuestros docentes”, dijo.

De otra parte, criticó que la agencia no diligencie programas preventivos de ayuda socioemocional para los maestros y que el Programa de Ayuda al Empleado (PAE) sea, prácticamente, inaccesible para los educadores que laboran fuera del área metropolitana.

“La descentralización del PAE también ha sido un tema de preocupación discutido con la secretaria. Los maestros fuera de la Región de San Juan se les dificulta el acceso a este Programa por lo que hemos sugerido la creación de enlaces en las otras Regiones que puedan atender o canalizar la prestación de servicios para los maestros que necesitan ayuda emocional”, dijo el líder sindical.

El secretario general de la AMPR-LS reiteró el reclamo que ha hecho la organización, en los últimos años, para que el DE implemente programas preventivos de ayuda socioemocional al magisterio.

“La carga emocional de nuestros maestros se ha agravado con las condiciones laborales y salariales que vivimos, sumado a la carga académica y administrativa que se nos impone y a los retos de salud social y mental que enfrentamos como sociedad. El Estado y el DE no debería esperar que los casos salten a la luz pública para actuar”, puntualizó Pérez Hernández.