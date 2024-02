Convocan manifestación contra aumentos en la luz frente al Tribunal Federal

La campaña “No más aumentos a la luz” convocó a la ciudadanía a participar de una manifestación que se llevará a cabo a principios del mes de marzo cuando comienzan las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La protesta se llevará a cabo el 4 de marzo a las 10:00am frente al Tribunal Federal que se encuentra en la Avenida Chardón en Hato Rey.

Según explicaron en conferencia de prensa, la jornada durará los días que dure el juicio, ya que tienen como objetivo mostrarle a la jueza Laura Taylor Swain “el rechazo del pueblo a más aumentos a la luz para el pago a los bonistas y los recortes a pensiones propuestos en este plan, que a la vez desvía recursos que pudieran utilizarse para rehabilitar el sistema eléctrico que está en su peor momento”.

El PAD propone tres nuevos aumentos a la tarifa de luz durante los próximos 35 años o más para pagar $2.5 mil millones en deuda en bonos de la AEE y que provocará aumentos en cadena en todos los alimentos, productos y servicios.

“Estamos haciendo un llamado a todos los sectores del País que se afectan con más aumentos a la luz y rechazan más recortes de pensiones a que participen de esta jornada de pueblo. Tenemos que hacer presencia cada día de vista para mostrar el repudio de todo un pueblo a esta gran injusticia propuesta por la Junta y los bonistas de pasarnos la cuenta, aumentando más nuestras tarifas de luz y hacer más caro vivir en este país para pagar una deuda impagable que no ha sido auditada y debe cancelarse porque no hay dinero. No podemos seguir sacrificando el futuro y vida de nuestro pueblo incluyendo nuestras familias en las islas municipios.”, expresó Miriam Sobá, residente de Vieques y portavoz de la Alianza Mujeres Viequenses, quién también presentó una objeción por derecho propio al PAD junto a otras casi 800 personas.

De igual forma, Juan Rosario, ex representante de los consumidores en la Junta de la AEE y actual director ejecutivo de AMANESER 2025 destacó que la propuesta actual de la Junta exige un sacrificio muy grande a la ciudadanía para pagar a bonistas que conocían los riesgos de impago asociados a inversiones de alto riesgo, desviando recursos críticos necesarios para la urgente transición hacia un sistema eléctrico confiable y resiliente.

“Cada dólar que pagamos a los bonistas es un dólar que no está disponible para la transformación energética que Puerto Rico necesita con urgencia ni para los demás gastos operacionales del sistema”, afirmó.

Por su parte, Hernaliz Vázquez Torres del Sierra Club, añadió “esta lucha ha dado importantes resultados en verano cuando logramos detener el plan anterior, reducir los primeros aumentos propuestos y un recorte considerable del pago a los bonistas. Acabamos de radicar sobre 800 objeciones ciudadanas en el Tribunal. Ahora proponemos esta Jornada que llamamos “Luchamos por un Puerto Rico con luz y futuro” porque este plan de ajuste sigue poniendo en riesgo a las presentes y futuras generaciones, significa pobreza económica y energética por décadas, nos aumentan la luz solo para pagarle a bonistas mientras siguen los apagones y mal servicio, provocando aumentos en todo y haciendo la vida más cara, mientras los salarios siguen igual y quitándole el derecho a un retiro digno a miles de familias.”

Los portavoces añadieron que, para esta Jornada, donde se ofrecerá transportación desde diferentes puntos de la isla, se está convocando a artistas y gestores culturales que también se afectan con las propuestas de la Junta, para que se unan y sean parte de las actividades.

“Durante la Jornada vamos a ir desarrollando actividades para educar, unir y movilizar a la comunidad en defensa de un futuro energético sostenible y justo para Puerto Rico. En cuanto a la transportación, habrá puntos de partida el lunes 4 de marzo desde Naranjito, el martes 5 desde Caguas, el miércoles 6 desde Ponce, el jueves 7 desde Humacao y el este, y el viernes 8 desde Mayagüez y el norte”, destacó Vázquez Torres también portavoz de la campaña de No + Aumentos a la Luz.

Por su parte, Pucho Miranda, presidente de la Asociación de Residentes de Venus Gardens, hizo una invitación a la participación comunitaria advirtiendo sobre las graves consecuencias de aceptar la propuesta de la Junta.

“Nos enfrentamos a décadas sin los recursos necesarios para el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico, perpetuando los apagones, que afectan a diario a nuestras comunidades, un servicio deficiente que daña nuestros enseres y amenaza la vida y salud de nuestras familias y adultos mayores”, destacó.

De igual forma, Wilma Deliz, residente de Bayamón y persona jubilada, con ingreso fijo, resaltó el impacto devastador que tendrán estos aumentos en el costo de alimentos y medicinas, porque su pensión cada vez dará para menos, mientras seguimos también afectando a las próximas generaciones que nacen ya endeudadas por decisiones en las que no tuvieron participación.

“Desde el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, nos aliamos a estos reclamos. Parte de nuestro deber ético-político profesional incluye la exigibilidad de los derechos humanos y el acceso a servicios fundamentales para el bienestar y el pleno desarrollo, como es la energía,” planteó Migdalia Pérez Plaza, portavoz del Colegio de Profesionales de Trabajo Social.