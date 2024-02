Solicitan desestimar demanda que busca descalificar candidatos del MVC

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) presentó a través de su representación legal una moción de desestimación de la demanda presentada por un grupo de candidatos del Partido Popular Democrático (PPD) que busca la descalificación de aspirantes que no presentaron endosos para las elecciones de noviembre.

El licenciado Frank Torres Viada, en representación de la Comisionada Electoral y un grupo de candidatas y candidatos del MVC indicó que “los demandantes carecen de legitimación activa o standing para litigar la acción descalificatoria de aspirantes acogidos al método alterno bajo el Movimiento Victoria Ciudadana, en tanto pertenecen a otros partidos políticos que no participan del método alterno de selección de candidatos y se acogieron al mecanismo de primarias sujeto al requisito de presentación de endosos, cumpliendo con el 100% de dichos endosos dentro del término prescrito por ley. Así, la decisión de los aspirantes demandados de acogerse al método alterno no constituye o representa un daño específico, real y concreto para los aspirantes demandantes, pues en nada incide sobre sus aspiraciones o eventuales candidaturas. Razón por la cual, la causa de epígrafe no es justiciable”.

Por su parte los licenciados Jorge Farinacci Fernós y Tamara Sosa Pascual, en representación del Movimiento Victoria Ciudadana, solicitaron la desestimación de la demanda, la que describieron de “naturaleza antidemocrática”. Además señalaron que la intención de los candidatos del PPD es “evitar que el MVC tenga candidatura alguna a los puestos de la Comisaría Residente, el Senado por Acumulación y a la Cámara de Representantes por Acumulación”.

Los abogados añadieron que “los escritos presentados por los demandantes demuestran que no se contentan con impugnar a ciertos aspirantes particulares, sino que pretenden imposibilitar que ninguna persona pueda ser nominada por el MVC a dichos puestos”.

“Resulta indispensable que el daño alegado sea concreto y particular, pues un daño generalizado que el demandante comparta con el resto de la ciudadanía impide la configuración de su legitimación activa para promover el pleito”, añaden.

El MVC también señala que los demandantes “buscan impugnar un método alterno creado por otro partido cuyo efecto sobre ellos es inexistente”.

Según el partido, el Reglamento y Manuel de Primarias y Métodos Alternos de Nominación del 2024, aprobado por la CEE el 24 de agosto del 2024 que regula el método alterno que utilizó el MVC para sus primarias “no establece ningún requisito de endosos con lo que no existe base para esta demanda”.

“Estamos confiados en que este asunto será resuelto con celeridad pues se trata de una demanda frívola y absurda que solo busca intentar sacar a Victoria de la papeleta ante la realidad de que nuestras candidaturas cuentan con el respaldo del pueblo. El tiempo del bipartidismo corrupto se acabó” planteó Manuel Natal, Coordinador General del Movimiento Victoria Ciudadana.

Por su parte Lillian Aponte Dones, Comisionada Electoral, expresó que “siempre supimos que, a falta de votos, intentarían buscar subterfugios para atacar nuestras candidaturas, pero estamos preparadas para estos ataques y para defender nuestros procesos y nuestras candidaturas. Sin ideas nuevas ni propuestas políticas, recurren a tácticas desleales para obstaculizar la expresión de la voluntad electoral.”

A principios del mes de febrero, una demanda en el Tribunal de San Juan fue presentada por aspirantes del Partido Popular Democrático (PPD) contra varios candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) denunciando incumplimiento con el requerimiento de endosos a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

En la demanda, el grupo de aspirantes populares señala que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad (PD) llevarán a cabo primarias para varias candidaturas utilizando un método alterno y no cumplieron con el requisito de presentación del 50% de endosos requeridos por el Código Electoral.

La demanda va específicamente contra la candidata a la comisaría residente del MVC, Ana Irma Rivera Lassen, Edgardo Cruz Vélez quien también aspira a la misma posición y varios candidatos a la legislatura por acumulación de los partidos MVC y Proyecto Dignidad.

El pasado 12 de febrero se llevó a cabo la primera vista sobre el caso.

Durante la vista, Cuevas Ramos le dio un plazo de 24 horas a los representantes legales del PPD para enmendar la demanda con el fin de incluir como parte indispensable del litigio a un precandidato al Senado del MVC, Ramón Cruz Díaz, y a la colectividad que presenta, como organización política.

La próxima vista será el 1ro de marzo.