Senador pide renuncia de la secretaria de Educación

El senador independiente José A. Vargas Vidot pidió este miércoles, la renuncia de la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega, luego que la cámara alta colgara el martes, la resolución para investigar las escuelas chárter.

“A mí me parece que esa señora debe reconsiderar altamente la renuncia. Yo creo que cuando una persona no puede en lo poco, pues no se puede esperar que haga algo grande en lo mucho”, dijo el legislador en entrevista con Borinquen Radio.

Este añadió que: “Es vergonzoso que en un país donde el presupuesto de Educación es tan inmenso, los jóvenes tengan que ir hacer estos videos, que yo los aplaudo hasta rabiar”.

La tarde del martes, el Senado derrotó una resolución conjunta que pretendía investigar el funcionamiento de las llamadas escuelas chárter en la isla.

La Resolución Conjunta del Senado 424 proponía establecer una moratoria a la creación de escuelas alianza o planteles públicos administrados por entidades no gubernamentales o privadas.

El rechazo a la medida se produjo luego que estudiantes de esos planteles alegaran que se pretendía discriminar en su contra.

La resolución recibió cuatro votos a favor y 17 en contra.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, una de la coautoras de la resolución, intentó sin éxito que la misma fuera devuelta a la Comisión de Educación y que se celebraran vistas públicas.

Favorecen moratoria

Recientemente, el Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública hizo un llamado a la legislatura para que se implemente una moratoria al establecimiento o expansión de escuelas chárter en Puerto Rico.

Las organizaciones del Junte se oponen al modelo de escuelas chárter, y argumentan que desvían fondos públicos que deberían fortalecer las escuelas públicas, las cuales enfrentan desafíos, desde infraestructura deteriorada hasta falta de recursos para atender las necesidades únicas de los estudiantes.

“Vemos cómo el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes se afectan al tener planteles en condiciones deplorables, las reparaciones necesarias por terremotos y huracanes no se acaban de hacer, ante el cambio climático y la ola de calor que nuevamente se avecina el DE ni siquiera ha logrado hacer el estudio de capacidad energética que se propusieron y mucho menos atender la situación, entre tantas necesidades adicionales que padecen nuestras comunidades escolares. Mientras esas necesidades no se llenan, en el 2023 a las escuelas chárter, que son instituciones privadas, les asignaron un presupuesto de $40 millones en fondos públicos que deberían estar asignados a nuestras escuelas públicas”, planteó Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).