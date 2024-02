Sabotean bodega de Ribera del Duero

La bodega Cepa 21, en Castrillo de Duero (Valladolid), perdió 60,000 litros de vino tinto tras un sabotaje sufrido el pasado domingo a las 3:30 de la madrugada.

José Moro, el presidente de Cepa 21, estimó los daños en 2,5 millones de euros (2,702 millones en dólares).

Según reportan medios españoles, las cámaras de la bodega registraron cómo una persona encapuchada entró en las instalaciones. Acto seguido, derramó el contenido de tres depósitos de vino tinto, de las marcas Horcajo y Malabrigo

“Es una mujer, se ve claramente. Sabe muy bien cómo funciona todo, pero no puedo adelantar nada porque se está investigando todo (...) Es alguien desequilibrado, con una maldad que no había visto en mi vida, porque el vino o lo robas o lo bebes, pero no lo tiras (...) Puede ser alguien con envidia o un tema laboral, pero no puedo dar más información. Tengo que ser prudente”, dijo Moro en conversación telefónica con EL PAÍS,

En las imágenes se observa cómo la persona entra por una puerta, accede a la sala de máquinas y comienza a vaciar los depósitos. La persona abrió otros dos depósitos, pero estos ya estaban vacíos.

Al momento, se desconocen los motivos detrás del sabotaje ni cómo la persona accedió al establecimiento.

La Bodega Cepa 21 se ubica en vallisoletana de Castrillo de Duero y en ella se elaboran cuatro vinos: Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo.