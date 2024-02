Pierluisi cree que no habrá cambios mayores en presupuesto del próximo año fiscal

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que instruyó a los jefes de agencia comenzar la discusión del presupuesto ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, en lo que la Junta de Control Fiscal culmina su proceso evaluativo.

“En cuanto al proceso presupuestario, es que hay dos cosas corriendo de forma paralela, está la elaboración de un plan fiscal y la elaboración del próximo presupuesto. El plan fiscal usualmente va primero, porque el plan fiscal es el que establece los montos que se espera que el gobierno va a estar desembolsando en un término de como 5 años y estima los ingresos que va a tener el gobierno por ese mismo término de tiempo. Así que eso es lo que está sucediendo. La Junta está enfocada ahora mismo en el plan fiscal. Tan pronto culmine eso, se enfocará en el presupuesto. Pero veo con buenos ojos que la Asamblea Legislativa, particularmente la Cámara, va a estar llevando a cabo vistas públicas, porque mi directriz a los jefes de agencia es que a base de la información que tenemos disponible que acudan esas vistas públicas y le provean a la Cámara su visión en cuanto a los recursos necesarios para operar”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“O sea que nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo junto a la Cámara en lo que la Junta elabora el presupuesto que se le someterá a la Asamblea Legislativa en su día. Yo estimo que la Junta debe estar sometiendo ese presupuesto, esto lo tendremos que verificar, pero si mal no recuerdo, estamos hablando de como hacia finales de abril, es que se estaría sometiendo ese presupuesto a la Asamblea Legislativa. Sí, la fecha no es correcta, la corregimos”, añadió.

Pierluisi Urrutia entiende que no debe haber cambios mayores en la cantidad de fondos en el presupuesto para el año fiscal 2024-2025.

“Coincido con las expresiones del liderato legislativo, que he visto de que debe ser similar al del año fiscal en curso, esa es mi expectativa. Puede haber un alza, pero no, no creo que sea extraordinaria”, comentó el mandatario.

De otra parte, el gobernador le pidió a la Junta de Control Fiscal que atienda la asignación de fondos solicitados por la Administración de Servicios Médicos (ASEM) para atender los acuerdos alcanzados con la Unión General de Trabajadores (UGT).

“Yo tengo una reunión semanal, ya sea los miembros de la Junta o el director ejecutivo de la Junta. En la última levanté el asunto del Centro Médico y mi equipo, tanto Omar Marrero (director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) como Juan Carlos Blanco (director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto) han estado llevando el mensaje de que es crucial, es urgente que la Junta le conceda un aumento significativo al personal que labora en el Centro Médico, es decir, la Junta todavía no ha respondido. Yo lo que exhortó a la Junta es que acabe de responder porque el Centro Médico es una facilidad crítica, no queremos que se entorpezca su labor, se interrumpa su labor. Sé que tenemos un plan para atender un paro si es que surge, pero mi esperanza es que la Junta responda con algo concreto, con algo positivo”, expresó.

Finalmente, sobre la controversia obrero patronal con la Hermandad de Empleados No Docentes de la Universidad de Puerto Rico (HEEND), sostuvo que: “por la información que tengo, es un proceso fluido. El presidente (de la UPR, Luis Antonio Ferrao) hizo una solicitud de acceso a unos fondos, pero no fundamentó la solicitud, como la Junta requirió o requiere, pero está tomando cartas en el asunto para que se retome este asunto y se le que se le conceda acceso a un fondo, es de 60 millones de dólares que tiene disponible en la Universidad para diversos propósitos”.