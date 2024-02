Retiran proyecto que buscaba crear el Día del Coordinador de Bodas

Un proyecto que busca declarar el 23 de marzo como el Día del Coordinador Profesional de la Industria de Bodas, Eventos y Protocolo fue retirado luego de que se reportara que este sería parte del calendario de trabajo hoy en el Senado de Puerto Rico.

La información fue confirmada por el senador y portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, en entrevista con NotiUno 630.

“El propulsor de este proyecto me llamó y me indicó que no tiene interés en que se baje a discusión por asuntos que aparentemente organizaciones quedaron en enviar unas ponencias y unas informaciones adicionales y no se las entregaron, él me pidió que retirara el proyecto de la discusión”, expresó el senador.

Del mismo modo, explicó que el proyecto será enviado a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura por lo que si no se considera será retirado para siempre.

¿Qué dice el proyecto?

Se trata del Proyecto del Senado 1389 que fue radicado el 31 de octubre del 2023 por el senador del PPD, Albert Torres.

“Cuando pensamos en un Coordinador de Eventos y Bodas vemos un organizador de un gran festejo. Esta es la persona encargada de la organización de la actividad que queremos realizar.

Dependiendo de la ocasión, su fin puede ser de entretenimiento o la celebración de un casamiento, fiesta de fin de año, o puede tratarse un evento más serio como convenciones, encuentros o reuniones profesionales. Para que un evento sea único se requiere de organización, planificación y logística, pero también creatividad, buenas ideas y entusiasmo. Y para lograr todo esto se necesita una persona encargada de que la celebración se presente de manera óptima”, lee la exposición de motivos de la medida.

“Con este proyecto de ley se promueve, resalta y reconoce la extraordinaria labor que realizan estos profesionales de la industria de eventos en la isla, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias”, añade la medida.