Juan Zaragoza incluye a “Ronny” Jarabo en su equipo de campaña

El aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), el senador Juan Zaragoza, presentó al equipo de campaña entre los cuales se encuentra el expresidente de la Cámara de Representantes José Ronaldo “Ronny” Jarabo quien a finales del pasado año fue sancionado por apoyar la candidatura del alcalde de San Juan, Miguel Romero del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Jarabo será uno de los miembros del equipo de campaña para trabajar con asuntos electorales, al igual que la representante Lydia Méndez. Al ser presentado, Jarabo recibió una ovación de los presentes.

“El mensaje es que yo le doy valor a la experiencia y al buen consejo, ningún popular puede ser expulsado del Partido Popular, eso se siente con el corazón. Ser popular se lleva en el corazón y eso no es susceptible a extracción. Yo he contado con el consejo continuo de Rony, con las sabias palabras de Rony y la intención de incluirlo aquí no es para llevar ningún mensaje, más allá que valoramos la experiencia y agradecemos los buenos consejos”, expresó Zaragoza.

El expresidente de la Cámara, fue destituido por el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz, quien a su vez es el oponente primarita de Zaragoza en la primaria. La expulsión del partido se dio en noviembre del 2023 cuando este participó de un evento de campaña del alcalde de San Juan.

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede del PPD en Puerta de Tierra también se anunció a la exsecretaria del Departamento de la Familia, durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, Idalia Colón Rondón como la directora de campaña de Zaragoza.

Entre los integrantes del equipo de campaña también se encuentran el exrepresentante Carlos “Charlie” Hernández, como director político y portavoz de la campaña. Además, la relacionista Betsy Nazario estará encargada de la coordinación de estrategias y coordinaciones. Mientras que el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán tendrá a su cargo la coordinación de asuntos políticos y municipales.

En el evento también estuvo presente la exgobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón.