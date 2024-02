Assange presenta su último recurso contra la extradición a Estados Unidos

LONDRES (AP) — Los abogados de Julian Assange presentaron el martes su último recurso para impedir la extradición del fundador de WikiLeaks a Estados Unidos, que lo acusa de espionaje, con el argumento de que sus acciones sacaron a la luz actos criminales graves de las autoridades estadounidenses y que enfrentaría una “flagrante negación de justicia” en el país norteamericano.

Assange no estaba presente en el tribunal. La jueza Victoria Sharp dijo que le dio permiso para salir de la prisión de Belmarsh, donde se encuentra desde hace cinco años, pero que optó por no hacerlo. El abogado de Assange, Edward Fitzgerald, dijo que el australiano de 52 años estaba indispuesto, pero no entró en detalles.

Assange combate la extradición desde hace más de 10 años, primero durante siete años de autoexilio en la embajada ecuatoriana en Londres y durante los últimos cinco años en la prisión de alta seguridad en las afueras de Londres.

Se le acusa de espionaje y de uso delictivo de una computadora al publicar documentos confidenciales en su sitio de internet. Los fiscales estadounidenses dicen que ayudó a la analista de inteligencia militar Chelsea Manning a robar comunicaciones diplomáticas y archivos que WikiLeaks publicó, y con ello puso vidas en riesgo.

Para sus seguidores, Assange es un periodista revelador de secretos que sacó a la luz crímenes de las fuerzas armadas estadounidenses en Irak y Afganistán. Sostienen que las acusaciones obedecen a motivos políticos y que no le espera un juicio imparcial en Estados Unidos.

Decenas de seguidores alzaron carteles con la leyenda “libertad a Julian Assange” y corearon “una sola decisión, no a la extradición” en una ruidosa protesta frente tribunal londinense donde los abogados piden a los jueces que otorguen una nueva audiencia de apelación, su último recurso en Gran Bretaña.

“No sabemos qué esperar, pero ustedes están aquí porque el mundo está mirando”, dijo su esposa, Stella Assange, a la multitud. “No pueden salirse con la suya. Julian necesita su libertad y todos necesitamos saber la verdad”.