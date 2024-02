Aseguran que tribunal no dará paso a solicitud de bonistas de la AEE de levantar un “stay”

Un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitó el viernes pasado ante el Tribunal Federal eliminar la paralización de litigios para cobros en el proceso de deuda (stay).

No obstante, la directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, Eva Prados, argumentó que dicha solicitud “no es real”, pues el stay se levantaría si el tribunal entiende que el deudor no está siendo responsivo con el proceso.

“Lo veo dificil que un tribunal levante el stay, no es real que se levante el stay. Se levantaría si el Tribunal entiende que el deudor no esta siendo responsivo con el proceso. En este caso, el deudor está siendo responsivo, la Junta está presentando propuestas. El deudor está presentando un plan y están haciendo el proceso normal, pero los acreedores no estan de acuerdo, nunca estarán de acuerdo con que le pagues menos”, manifestó la licenciada.

Según la experta en los procesos de la Ley Promesa, de avalarse la petición se verían los casos en tribunales ordinarios y no en el Tribunal de Quiebra, lo que intervendría en los derechos de los ciudadanos de cobijarse a la quibera.

“Es evidente que no está el dinero, hay posibilidades que el plan que está presentado tenga que revisarse, por que no es que el deudor no está presentando nada […] Los tribunales tienen que entender que Puerto Rico es jurisdicción muy particular y que decidirle a favor de los bonistas es poner en una situación bien terrible a cualquier deudor”, puntualizó.

Prados aseveró que, en vez de levantar el stay, hay un riesgo de que el Tribunal de Apelaciones (TA) pueda “mandarle una directriz a la jueza Swain de que tienen que revisar el Plan de Ajuste de la Deuda, en el peor de los casos.

“No porque se caiga el stay, significa que los bonistas podrán cobrar todo el dinero. Porque no hay dinero, no hay como pagarle”, agregó.

La abogada subrayó que lo que procedería, es que se cancele la deuda cuando una corporación pública como la AEE, no tiene la capacidad económica para pagarle a sus acreedores. Esa es la postura que ha estado impulsando por años la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público.

El PAD tampoco favorece a los puertorriqueños

Por otro lado, Padros puntualizó que la más reciente versión del Plan de Ajuste a la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE), presentada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), tampoco beneficia al bolsillo de los puertorriqueños.

“La junta ha presentado una propuesta para un plan de pago que descansa en nuevos aumento ee la factura, esta responsabilizando a los consumidores por el mal manejo de la autoridad de la herramienta de los bonos. Frente a la realidades, la misma junta y los mismos estados financieros (de la AEE), la autoriad no tiene una capacidad para pagar la deuda. No hay dinero”, detalló.

Mediante este PAD-AEE, la JSF pretende pagar parte de la deuda, pero los bonistas “no están de acuerdo y fueron al Tribunal de Apelaciones para detener el proceso”, ya que “ellos entienden que se les puede pagar la totalidad”.

De ser así, los aumentos a la factura de los consumidores representaría un doble o un triple de lo que se ve reflejado en la actualidad. Si estos incrementos en las facturas ocurren, los ciudadanos comenzarían a contener su consumo, lo que no representaría que se pueda pagar la deuda en su totalidad.

Asimismo, informó que cada vez más las familias se movilizan hacia el uso de placas solares, lo que aporta a la posibilidad de que menos consumidores se subscribirían al pago, implicando más aumentos en la factura de la luz para pagar la deuda.

Padros comentó además que de los acreedores que están buscando que se pague el dinero en su totalidad, “no son los que presetaron el dinero”.

“Los bonistas, la mayoria, excepto Golden adquirieron la deuda el pasado año. No son los que nos prestaron el dinero, inicialmente. La mayor parte de los acreedores son este tipo de compañia le compran los bonos y estas empresas no estan tomando en consideracion, que no es un simple credito, es una compania publica que tiene que seguir operando. Sistema eléctrico de todo un país”, sostuvo la licenciada.

“Definitivamnete la realidad es que la AEE no tiene dinero, lo que los bonistas quieren es atroz que ellos insistan en este atropello. Tenemos que rechazarlo totalmente, de todos los grupos, seguimos oponiendo, no para pagarle mas a bonistas. Sabían desde el prinicpio que la AEE no tenía el dinero y compraron esos bonos”, concluyó.