Señalan demanda del sector privado a la CSFE es “arbitraria y caprichosa”

El presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), José E. Ortiz Torres, señaló que la demanda radicada por un grupo de industrias del sector privado es “arbitraria y caprichosa”.

Según expresó Ortiz Torres mediante declaraciones escritas, en el recurso legal radicado por el grupo que representa al sector privado se “esbozan argumentos banales” y asegura estos muestran “desconocimiento” sobre las funciones de la CFSE.

“El juez que de paso a esta demanda, abre la puerta para otros pleitos contra otras agencias que requieren de pagos a las empresas para brindar servicios a la población”, aseguró Ortiz Torres.

La semana pasada se reportó que se radicó una demanda de clase en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por la Asociación de Industriales de Puerto Rico, la Cámara de Comercio, Industria y Distribución de Alimentos, la Administración de Centros Comerciales de Puerto Rico, Corp; Cimafer, Inc.; Cidrines Ashford LLC y Sobao to Multiply, LLC, quienes exigen que, en un término no menor de 30 días, se dé cumplimiento estricto a la Ley 45-1935, conocida como la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

La demanda establece que las acciones de la administración de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado han entorpecido el comercio local como también el crecimiento económico de Puerto Rico, mediante el establecimiento de primas de seguros por accidentes del trabajo de manera arbitraria, irrazonablemente costosas para el patrono, lo que consideran es ilegal.

“En primera instancia, quien dispone de la distribución de fondos a otras agencias o causas para servicios a la población, son la Legislatura y el Ejecutivo, mediante legislación. Por tanto, la demanda carece de parte indispensable, que es el Estado Libre Asociado (ELA) por lo que la demanda debe ser desestimada por falta de jurisdicción”, indico Ortiz Torres, quien es abogado.

En el reclamo de impedimento comercial y desarrollo económico imputado a la CFSE abundo el presidente del gremio gerencial de la CFSE, que los mismos tendrían que ser probados, con estadísticas fehacientes, por lo que de lo contrario, “se tornaría como un argumento sin fundamento”.

Por otro lado, indicó Ortiz Torres que los argumentos sobre los altos costos de las primas, las mismas son evaluadas mediante estudios actuariales y el mercado de seguros en la jurisdicción norteamericana, “basados en el campo laboral por profesionales especializados. Imagino que tendrán el peritaje para rebatir el costo. Para tales reclamos, se les cita a vistas públicas, en las cuales pueden exponer sus reparos en materias de clasificación de oficios y el costo de las primas”.

Continuó diciendo que en la CFSE “la prioridad es el lesionado y su patrono. Hay que recordar las leyes que han impuesto para reducción de costos de primas a patronos, así como incentivos para planes de pagos para ponerse al día en el pago de las deudas de pólizas”.

“No obstante, estamos conteste en que los sobrantes de la CFSE deben ser destinados a aumentar dietas y a fortalecer el servicio a los lesionados para su pronta recuperación y regreso a su centro de trabajo”, indico el líder gremial.

Ortiz Torres señaló que tras la radicación de la demanda, “está la cantaleta de cada década para promover la privatización de la CFSE mediante el desprestigio del sistema. Como si las aseguradoras privadas tuvieran el prestigio de brindar buen servicio a la población cuando la realidad es que estas están señaladas como las principales causantes de la debacle de nuestro sistema de salud. Claro, mediante una aseguradora privada, podrían controlar las adjudicaciones sobre las relaciones causales de sus empleados, con el chantaje de ir al libre mercado”.

Recordó el presidente la Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado que “desde los años 90 se han materializado intentos de privatización de la CFSE, acusando de repartir salarios altos y servicios deficientes. Hoy, ese discurso es obsoleto e impertinente, ya que los empleados de la CFSE no obtienen aumento salariales ni beneficios marginales por más de una década, a pesar del incremento en el costo de vida”.

“Hoy además, el servicio es uno más eficiente, ágil y acorde a la tecnología. Los voceros que critican nuestro sistema, son los mismos que contratan con la CFSE cuando su afiliación e influencias coinciden en el oportunismo con la administración de turno. Ya los veremos otra vez”, sentencio Ortiz Torres.