Denuncian oficina del Departamento de la Familia en Arecibo se encuentra en condiciones precarias

La aspirante a la Cámara de Representante por el Distrito 13 (Arecibo, Manatí, Florida y Barceloneta) por el Partido Popular Democrático (PPD), Yulixa Paredes Albarrán, dio a conocer que en los pasados años la oficina del Departamento de la Familia (DF), en la región de Arecibo, ha confrontado problemas de infraestructura y, pese a la promesa de que se va a solucionar el mismo, la situación no se ha resuelto.

Según Paredes Albarrán, las condiciones de las oficinas “son inhumanas” y puso como ejemplo la existencia de “hongo en la mayoría de las paredes del edificio y filtraciones en el techo de manera descontrolada”.

“No podemos tolerar que, en una oficina de gobierno, cada vez que llueve los empleados estén obligados a colocarle bolsas plásticas a las computadoras y a los archivos para que no se afecten por la cantidad de agua que reciben. Es negligente permitir que los receptores de energía eléctrica al tener contacto con tanta agua causen descargas eléctricas, pudiendo provocar un accidente o peor aún causar la irreparable pérdida de una vida”, comentó la aspirante a la legislatura en declaraciones escritas.

Asimismo, puntualizó que es de conocimiento público que la mayor parte del tiempo los aires acondicionados están fuera de servicio.

“Es frustrante escuchar sobre las presiones que tienen los empleados por parte de la directora regional, Amy Martínez, de no dar conocimiento público de las condiciones en las que están obligados a trabajar”, sostuvo.

“Aun cuando la Legislatura de Puerto Rico, a través de la senadora del Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa, han atendido los constantes reclamos, investigando, visitando en varias ocasiones y hasta celebrando vistas oculares, la secretaria de la familia, Ciení Rodríguez, a través de planes de servicio se ha comprometido a darle prioridad a la situación y a tomar las medidas meritorias para atender la situación de manera provisional y permanente, no obstante, continúa la inacción por parte de quienes dirigen el Departamento de la Familia de Puerto Rico”, declaró la también abogada.

Adicional, expresó que el alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, cedió temporeramente el centro comunal de Vista Azul para que mientras se acondiciona el local afectado, los participantes del programa del PAN recibieran el servicio y, alegadamente por petición de la legislatura del Partido Nuevo Progresista (PNP), dieron instrucciones de no utilizar dicha facilidad.

“Es imperdonable que los puertorriqueños que utilizan y/o visitan estas facilidades en búsqueda de servicios de primera necesidad, hayan sido atendidos en condiciones inaceptables, sin la ventilación adecuada al no tener los aires acondicionados funcionando de forma apropiada, provocando que nuestros adultos mayores no reciban la ayuda necesaria. La situación actual es incómoda, triste, lamentable, demuestra falta de empatía con los participantes y empleados, parece no tener fin, sólo se reciben promesas, exigimos acción inmediata”, manifestó la licenciada Paredes Albarrán.