Buscará legislar para multar a Educación por incumplimiento de pago a suplidores del Programa de Educación Especial

El aspirante a un escaño por Acumulacion a la Cámara de Representantes por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el doctor David Figueroa, informó hoy, lunes, que sostendrá una reunión cumbre con los padres y portavoces de estudiantes adscritos al Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE) con el fin de atender los reclamos mediante legislación que permita a estos jóvenes recibir el servicio que se merecen.

Figueroa, quien es cuadripléjico, indicó que estará evaluando presentar este mismo año una medida legislativa para “colocar una escala de multas más robusta a la cactual para asegurar que el DE cumpla, puntualmente, con los pagos a proveedores de servicios a estudiantes con necesidades especiales”.

“Vamos a sostener una reunión con los portavoces del Comité TImón de Padres, Madres y Encargado de Niños de Educación Especial, al igual que con otros padres con niños en este Programa para identificar las áreas que alegan se falla y corregir las mismas a la mayor brevedad. Todo niño en esta corriente educativa tiene derecho a una educación completa. Se tiene que cumplir con lo estipulado en el caso de Rosa Lydia Vélez”, expresó el también activista por los derechos de las personas con necesidades especiales.

“Es preocupante las denuncias de que el DE egresa estudiantes del Programa sin que estos hayan cumplido con los objetivos del Programa Educativo Individualizado. Esto es algo que estaremos evaluando detenidamente para, no solo corroborar la información, sino también presentar propuestas, en la forma de un proyecto de ley, que atienda esta situación. No vamos a esperar hasta enero de 2025, si identificamos el problema, vamos a radicar legislación de inmediato mediante el mecanismo de ‘Petición’, pues nuestros niños no pueden esperar”, sostuvo el aspirante por el PNP.

Se estima que el DE tiene este año una matrícula de alrededor de 100,000 estudiantes en el Programa de Educación Especial.

“Definitivamente un escollo es la enorme tardanza en el pago a proveedores de servicio a estos estudiantes. No es cónsono con una alegación de que la economía está creciendo y que hay superávits en el gobierno. Por el contrario, o el asunto es que no hay fondos o sencillamente la burocracia que hay en el Departamento evita que se den los servicios correctamente. Eso tiene que cambiar y el proyecto que estaremos radicando impone multas por atrasos. La soga no va a continuar cortando por lo más finito, estos estudiantes tendrán los servicios que merecen”, culminó diciendo Figueroa.