Rinden homenaje a Luis A. Ferré en el 120 aniversario de su natalicio

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, llevó a cabo un mensaje durante la celebración del 120 aniversario del natalicio del exgobernador Luis A. Ferré Aguayo.

El primer ejecutivo resaltó que Ferré Aguayo en sus tiempos, al igual que sucede ahora, tuvo un gobierno compartido y que se destacó por ser un ente unificador, valiente y perseverante a favor de los más necesitados.

“Fue una persona buena de verdad. Un hombre de carácter noble y respetuoso de los demás. Decía: ‘la razón no grita, la razón convence’, pues no era fogoso, pero sí firme en sus convicciones. No se distraía por los ruidos y las críticas, sino que se enfocaba en las metas que quería para su pueblo. Es una lección que me aplico todos los días”, dijo Pierluisi durante el evento oficial del Gobierno de Puerto Rico que se llevó a cabo en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce y en el que también se reconoció a la viuda del exgobernador, Tiody De Jesús.

“Ferré creía en Puerto Rico y en la capacidad de nuestra gente. Aún en tiempos de grandes retos, estaba convencido, como ya lo está la mayoría de nuestro pueblo, de que la Estadidad es el camino hacia el futuro de progreso que él imaginó para nuestra tierra. Sé que estaría orgulloso de saber que la lucha por la igualdad que nos legó, hoy es política pública de nuestro Gobierno. También sé que nos estaría diciendo que arreciemos el paso, que no nos desviemos, que seamos disciplinados y que demostremos unidad de propósito. Cada vez que nos enfrentamos a divisiones, debemos pensar en Don Luis como ente unificador. Cada vez que nos enfrentamos a obstáculos en el camino, debemos inspirarnos en la valentía y perseverancia de Don Luis. Cada vez que podamos dar pasos afirmativos a favor del progreso y la igualdad para los ciudadanos americanos de Puerto Rico, debemos recordar que fue Ferré quien nos abrió el camino, nos legó las metas y nos encomendó hacerlas realidad”, añadió el primer ejecutivo.

Pierluisi, quien definió a Ferré como un hombre renacentista, de esos que trasciende generaciones, repasó la trayectoria pública del exgobernador porque “fue parte de una generación que no se conformaba con ser espectador sino que deseaba ser líder, y así fue durante su vida, en los negocios, en la política, en la academia, en las artes y en la filantropía. Trabajó para modernizar a Puerto Rico y al mismo tiempo ayudar a nuestra gente humilde a echar hacia adelante. Su visión de futuro fue clave para encaminar a Puerto Rico hacia el progreso, pues como siempre decía, para que Puerto Rico progrese, su gente tiene que poder progresar”.

Ferré Aguayo estudió en la escuela pública de Puerto Rico y, luego de hacerse ciudadano americano a los 13 años, cursó su escuela superior en Nueva Jersey y luego acudió al prestigioso Massachussets Institute of Technology, (MIT), donde obtuvo un Bachillerato en Ciencias y una Maestría en Ingeniería. También, estudió en el Conservatorio de Música de Boston, donde se convirtió en un pianista clásico y grabó varios discos de su propia música.

La lectura de la Proclama del Gobierno estuvo a cargo del secretario de Estado. La presentación de colores y guardia de honor estuvo a cargo del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Los himnos oficiales de Puerto Rico y Estados Unidos fueron interpretados por la agente Leticia Falcón del Negociado de la Policía.

Como empresario, tomó las riendas del negocio de su padre y lo convirtió en una empresa líder de la producción de cemento que llegó a ser la primera compañía puertorriqueña en pertenecer al New York Stock Exchange. Además, adquirió la publicación El Día y fundó la Biblioteca Pública de Ponce y la fundación Luis A. Ferré. Como empresario apoyó a los trabajadores y patrocinó el cooperativismo. Fue benefactor de la iglesia católica y aportó a la fundación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Impulsó las artes y la educación becando a cientos de estudiantes y apoyando instituciones benéficas, educativas y religiosas y creó el Museo de Arte de Ponce. También, creó la Sala de Puerto Rico en MIT, su alma mater, y todavía hoy estudiantes puertorriqueños y del mundo se benefician de ese espacio multiuso que promueve el intercambio de ideas.

En el 1940 incursionó en la política cuando aspiró a ser alcalde de Ponce y luego comisionado residente en el 1948, ambas veces sin lograrlo. Como líder republicano reconocido, fue escogido a formar parte de la Asamblea Constituyente en el 1952, en la que participó activamente en la redacción de la Magna Carta, defendiendo la democracia y la igualdad. En el 1952, Ferré fue electo a la Cámara de Representantes y bajo el Partido Estadista Republicano aspiró sin éxito a la gobernación en tres ocasiones, en el 1956, 1960 y 1964. Fundó el Partido Nuevo Progresista y en el 1968 logró convertirse en el tercer gobernador electo de Puerto Rico tiempo en el que la Asamblea Legislativa fue dirigida por el entonces presidente del Senado, Rafael Hernández Colón y el expresidente de la Cámara de Representantes, Angel Viera Martínez. “En solo un cuatrienio lideró acciones trascendentales que construyeron el Puerto Rico que hoy conocemos”, argumentó Pierluisi.

Como primer mandatario y con su trasfondo de ingeniero, Ferré viabilizó la primera autopista, la cual atraviesa la Isla de norte a sur, creó el Departamento de Recursos Naturales para asegurar que en el desarrollo de la infraestructura se protegiera nuestro ambiente. A su vez, y para que la gente tuviera un hogar seguro, otorgó títulos de propiedad a sobre 80 mil familias puertorriqueñas, consiguió que Puerto Rico fuera parte del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), creó el tradicional Bono de Navidad para la fuerza trabajadora y concedió el voto a los jóvenes desde los 18 años.

“Todo eso lo logró con un gobierno dividido y una cultura política que por años se había consolidado en un solo partido contrario al Partido Nuevo Progresista que acababa de crearse. ¡Qué ejemplo de perseverancia y firmeza de convicciones nos dejó Don Luis! ¡Qué privilegio para nosotros poder decir que Don Luis fue puertorriqueño, que esta pequeña isla en el Caribe fue la cuna de ese gigante de nuestra historia!”, acotó Pierluisi.

El secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, hizo la lectura de la proclama en honor al exgobernador Ferré y la viuda de Ferré, Tiody De Jesús, ofreció un mensaje de aceptación en la ocasión especial.

Reconociendo que Ferré fue un filántropo de primer orden que se destacó en las artes musicales, la oferta musical estuvo a cargo de Borincellos, un cuarteto de chelos compuesto por músicos activos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico quienes interpretaron las piezas Pie Jesu de Andrew Lloyd Weber y Soñando con Puerto Rico del cantautor puertorriqueño Bobby Capó. Mientras, el reconocido pianista puertorriqueño Adlan Cruz, quien fue pupilo de Ferré y lleva más de 40 años como concertista, deleitó a los presentes con un amplio repertorio.

