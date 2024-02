“Están atacando por atacar”: Andrés Guillemard responde a publicación de Jenniffer González

En medio de la agitada contienda política en Puerto Rico, la comisionada residente y precandidata a la gobernación, Jenniffer González, desató una polémica tras una publicación en redes sociales. A través de su cuenta de X (antes Twitter), González arremetió contra el gobernador Pedro Pierluisi y su cuñado, Andrés Guillemard, director de finanzas de la campaña, acusándolos de priorizar el dinero y los contratos sobre las necesidades de la población.

“Para Pierluisi y su cuñado Guillemard lo importante es el dinero y los contratos. Para mí y mi campaña lo importante es la gente. Por eso somos tan distintos. Yo gobernaré para todos. No para unos pocos”, lee la publicación de Jenniffer González.

Por su parte, Guillemard, desestimó las acusaciones de González, calificándolas como un mero reflejo de desesperación ante el desempeño de su campaña.

Además, desestimó las críticas sobre la estabilidad emocional del gobernador, argumentando que la reacción de González era simplemente una táctica política en medio de una campaña que no lograba despegar. “El papel y los tuits aguantan lo que tú le pongas, eso no importa”, afirmó Guillemard. “Tuits como ese refleja no tranquilidad, no ecuanimidad, refleja desespero político ante una campaña que no va para ningún lado ante una campaña que no traen nada”.

Argumentó la estación de radio NotiUno, que las críticas carecían de fundamento y estabilidad emocional, insinuando que González y su equipo no presentaban propuestas concretas y administraban mal los recursos financieros.

“Es simplemente un comentario de un grupo y especialmente una persona en total desespero de, como ven las cosas, de cómo ven sus números, de cómo ven sus propias encuestas. Saben que cuando un político así sale de esa manera, es porque hay un desespero total”, aseguró Guillemard.

“Lo hacen ahora es atacar por atacar aquí ya no saben qué hacer más con el gobernador porque, no lo pueden sacar del paso”, añadió.

El periodista Alex Delgado, cuestionó a Guillemard sobre si las críticas reflejaban una inestabilidad emocional por parte de la comisionada residente, a lo que este respondió enfáticamente, señalando que eran más bien un síntoma de desesperación política.

Por otra parte, Guillemard admitió haber donado a candidatos del Partido Nuevo Progresista, incluyendo a González, durante los últimos 30 años, pero destacó que la razón principal de su apoyo era la búsqueda de estabilidad en el partido. “Yo he levantado y/o donado a los candidatos del partido exclusivamente a los candidatos del partido nuevo progresista que van buscando la estabilidad. Eso le incluye a ella”, afirmó.

“Sí hubo una muy buena relación por muchísimos años y eso conlleva que cuando ella prometía que iba a Washington para buscar la estabilidad, que ella prometía que se iba a fajar por la estabilidad, que ese era su norte, pues ahí habíamos muchos que estábamos apostando a que allí hiciera lo propio. Falló malamente y al fallar malamente en lo que nos lleva a nosotros como partido, que es el ideal de la estadidad, pues entonces no puede haber apoyo”, explicó Guillemard en cuanto a la aparente división del partido.

“Definitivamente no [a apoyaría]. Yo no. Ya otro yo no, eso no va a pasar”, respondió Guillemard en el caso hipotetico de que Jenniffer González prevalezca en la primaria de junio. Guillemard argumentó que la prioridad de la gente es la tranquilidad y el progreso, valores que, según él, representaba la administración de Pierluisi y que, a su parecer, faltaban en la campaña de González.

La entrevista también abordó una cita del exgobernador Alejandro García Padilla sobre la naturaleza de las críticas en la política. Guillemard expresó su acuerdo con la idea de que es más fácil enfrentar las críticas del opositor que las de aquellos cercanos, insinuando que las tensiones en la contienda política no solo provienen de la oposición sino también de dentro del partido.

Ante la pregunta sobre cómo enfrentaría las críticas y mantener la estabilidad, Guillemard destacó la importancia de enfocarse en la buena administración y el progreso logrado durante el mandato de Pierluisi. Subrayó que, aunque el gobernador ya está en su cargo, es esencial explicar y defender su gestión para asegurar la estabilidad en las próximas elecciones.