Pronostican que vaguada dejará lluvias y vientos para este jueves

Moderate risk of rip currents will persist today for N, W, & E beaches of PR, & some beaches of the smaller islands.

Riesgo moderado de corrientes marinas persistirá hoy en las playas del norte, oeste y este de PR, y algunas playas de las islas más pequeñas.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/B7QM0YsRv6