JGO dice que Pierluisi está desconectado de la realidad que viven los puertorriqueños

Luego que un comunicado de prensa del equipo del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, dijo que la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jeniffer González Colón, tiene “problemas” para levantar y administrar fondos para su campaña política, la actual comisionada residente en Washington DC aseguró no estar preocupada, pues “quién vota es la gente”.

El escrito emitido por el director de finanzas del gobernador, Andrés Guillemard, alegó que su contrincante “tiene problemas, no solo para levantar fondos para su campaña, sino que también para administrarlos, ya que en el informe sometido dice haber recaudado en enero $148,881.86, pero gastó $220,717.51″.

De la misma forma, reveló que el Pierluisi Urrutia cuenta con $5.3 millones de dólares para su campaña y opinaron que “constituye una muestra del apoyo del pueblo”.

“Si los fondos, los chavitos votaran, pues entonces aquí solamente podrían ser candidatos aquellos que tienen poder adquisitivo. Bien sencillo. Osea, que la gente que levanta dinero son los únicos que pueden gobernar a Puerto Rico. La realidad es que, gracias a Dios, la Constitución estipula que quien vota es la gente. Es el pueblo el que se tiene que inscribir. Tu no inscribes tu cuenta de banco para ir a votar. Tu inscribes al elector”, respondió González Colón.

De la misma forma, aseveró que por lo que ha visto la “gente está casada de que se gobierne para el cinco por ciento y no se gobierne para el 95 por ciento de la gente“.

“La gente está cansada de escuchar que vienen fondos federales y que no están en los bolsillos de la gente. ¿Dónde están? ¿Dónde está ese dinero? Así que, yo prefiero tener la gente y no tener los chavos”, opinó.

Acto seguido, la expresidenta de la Cámara de Representantes consideró que hay “gente que se sentirá obligada de donarle a la campaña” del primer ejecutivo, ya que “el es quien da los contratos, el que recluta el personal y aprueba los permisos”.

Asimismo, estableció que su enfoque es “la gente“ y agregó que por ello visita égidas, residenciales, urbanizaciones y pueblos que siguen viviendo los efectos del Huracán María, ocho años después del paso del ciclón. Puso de ejemplo que los ciudadanos saben que “las cosas no han cambiado”, pues se demuestra en los pueblos de la montaña, como Utuado, que las carreteras no han sido arregladas luego del embate.

“No creo que el gobernador esté conectado con la gente, creo que el gobernador está desconectado con la realidad que vive la gente de a pie. Lo vemos con el caso de las escuelas, el que los jóvenes de Puerto Rico y los niños de muchas escuelas tengan que hacer un video para demostrar cómo están las condiciones físicas de su plantel escolar. Habla de las realidades, de lo que vive la gente de a pie en la calle. Que la reacción del gobierno sea decir que eso no es verdad, que fue vandalismo, que lo hicieron para hacer quedar algo mal o que no es real es, volver, tratar de no mirar la realidad que vive la gente en la calle”, expuso.

El video al que hace referencia la congresista es el que se viralizó en la plataforma digital TikTok las pasadas semanas, donde estudiantes de la escuela superior Luis Felipe “Pipo” Crespo en Camuy denunciaron que, mientras les exigían que tuvieron los uniformes completos, los baños de la institución educativa se encontraban en condiciones precarias. Posteriormente, más alumnos a nivel Isla comenzaron a subir videos a la red social, evidenciando el mal estado en el que se encuentran las plantas físicas de gran parte de las escuelas públicas del país.

La comisionada residente opinó que la acción del Gobierno debió ser “meter brigadas” a esas instituciones educativas y hacer las modificaciones pertinentes.

”De nada te vale tener el dinero del mundo si no puedes cumplir con el mandato de arreglarle las casas, de arreglar tu escuela, de utilizar los fondos de reconstrucción”, añadió.

Por otra parte, el director político, Ángel Cintrón, puntualizó que el primer mandatario puede “invertir muchísimos millones“ y el ”elector no le va a creer” al no ”vivir” la obra que se ha prometido.

”El anuncio, en vez de cambiarme la opinión, lo que hace es que trata de engañarme. Ese es el reto que va a enfrentar esa campaña y que yo te auguro que se va a chocar contra la pared […] Nosotros buscamos el dinero en el 95% del pueblo y no en el 5% que está con los dedos amarrados”, planteó Cintrón.