Equipo de campaña de JGO cataloga señalamientos de endosos de Elmer Román como un “ejercicio mediático”

El equipo de campaña de la candidata a la gobernación y vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer Gónzalez Colón, puso en tela de juicio hoy, jueves, la eficiencia del proceso de validación de endosos por parte de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Los comentarios nacen a raíz de la querella que radicó la viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, Nelsa López Colón, donde alega que la campaña del aspirante a la comisaría residente por el PNP, Elmer Román, falsificó su firma para un endoso electrónico a su favor. La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, confirmó que estos señalamientos fueron referidos al Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Ante esto el director político, el Lcdo. Ángel Cintrón, sostuvo que por alegados “serios problemas” del nuevo sistema para llevar a cabo endosos, el Registro Electrónico de Electores (eRE), la CEE recurrió a un “plan B” utilizando “empleados de campaña del gobernador, Pedro Pierluisi”.

Cintrón además aseguró que los endosos de Román se validaron en dos ocasiones en la oficina de la comisionada electoral del PNP, la Lcda. Vanessa Santo Domingo, y cuestionó por qué no fueron rechazados y devueltos al momento de su validación.

“Los candidatos de todos los partidos— por que la CEE no estaba preparada— tuvieron que recurrir al plan B. Tanto es así, que la verificación de las firmas no lo hace una máquina, las hace un ser humano, en el caso del PNP son empleados de la campaña de Pierluisi los que chequean los endosos que llegan a la comisión y ellos dicen: sí o no”, señaló el licenciado, quien agregó que solo 21,000 ciudadanos están registrados en eRE, por lo que el ”plan A no se pudo implementar”.

Cintrón comentó que desde el viernes pasado, Román sometió todos los endosos validados y aún no lo han certificado.

“Ese señalamiento a mi me huele más a un ejercicio mediático para crear percepción pública que una realidad objetiva y honesta. Lo tengo que señalar: “¿Por qué el capitán Román terminó sus endosos el viernes pasado y hoy no ha recibido su certificación? ¿Por qué? Ha pasado una semana que cumplió con los endosos validados y no lo han certificado. El planteamiento mío es bien claro, aquí tiene que haber objetividad, uniformidad y honestidad para todo el mundo . No para unos sí y para otros no. No es para el 5%. Es para el 95% del pueblo de Puerto Rico”, planteó.

Por su parte, la actual comisionada residente añadió que la CEE le devolvió 1,400 endosos y objetó que no sucedió lo mismo con su acompañante de papeleta.

“¿Por qué a mi me quitaron 1,400 endosos que no me los validaron? ¿Por qué a Elmer que sometió en la totalidad todavía no lo han certificado? Si son ellos los que deciden si ese endoso era malo y la firma no era la que era. ¿Por qué no lo denegaron y dejaron que corriera? Dos veces lo validaron. Hay un personal ahí humano o, que cometió un error o lo hizo a sabiendas”, manifestó González Colón.

De la misma forma, el equipo de campaña planteó que Román no es el único que tiene una querella, sino que el licenciado William Villafañe, el mismo gobernador y otros candidatos tienen “señalamientos por lo mismo”.

Ambos hicieron hincapié en que la CEE debe hacer una investigación interna de la funcionalidad de “eRE” antes de referir los señalamientos a otras agencias, ya que argumentaron que todos los candidatos están enfrentando los mismos contratiempos.

La aspirante a la gobernación por la Palma opinó que, una vez se ejecute la investigación de las querellas, ”las cosas van aclararse”.

”Le quitaron muchísimos endosos a Jenniffer, a Elmer no lo acaban de certificar, ellos son los que validaron los endosos de la viuda del Lcdo. Hernández Colón. Validaron los endosos de personas que dicen que no endosaron a William, pero aparecen a endosándolo […] Hay la misma dificultad en el Partido Popular, entre alcaldes, legisladores, los dos candidatos a la gobernación y uno de ellos está teniendo serias dificultades porque no puede ver en pantalla el récord completó de los endosantes del, está teniendo problemas dentro del partido”, expresó Cintrón.

“Eso es lo que hay que comenzar a investigar, antes de estar tratando de manchar reputaciones aquí, diciendo que te refiero para aquí y te refiero para allá, hay que tratar de mirar para adentro primero”, concluyó diciendo el director político de González Colón.