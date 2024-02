Elmer Román: “Quienes estaban validando estos endosos son empleados del gobernador Pierluisi”

El precandidato a la comisaría residente en Washington por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y compañero de papeleta de Jenniffer González Colón, Elmer Román, insistió el jueves en su escepticismo en el proceso de recogido de endosos, al señalar que los funcionarios autorizados de su colectividad “son empleados del gobernador” Pedro Pierluisi.

El exsecretario de Estado además respaldó el referido, al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), de la querella presentada la semana pasada por la abogada Nelsa López Colón, viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, en la que denuncia la utilización de su información personal en un endoso fraudulento apoyando la candidatura de Román.

“Quienes estaban validando o rechazando estos endosos son personas de la Comisión Estatal de Elecciones. En este caso, son empleados del Partido Nuevo Progresista, prácticamente empleados del gobernador Pierluisi, los que han estado validando estos endosos”, dijo el militar en entrevista con Metro Puerto Rico.

Román apoyó la realización de una investigación por las autoridades federales para indagar “cómo ha trabajado la Comisión Estatal de Elecciones en término de los endosos, y, por supuesto, que se haga un análisis de qué pasó en las otras campañas”.

En cuanto al nuevo sistema electrónico para el recogido de endosos, el ingeniero denunció que este “no sirve”, y cuestionó la objetividad y el criterio utilizado por los empleados que trabajan en la validación o rechazo de estos.

“¿Cómo usted me puede decir a mí que en dos días el gobernador pudo conseguir 8,000 endosos y se los validaran, y (con) poco rechazo?”, expresó.

El capitán detalló que su equipo de campaña recolectó sobre 10,000 endosos, pero, a pesar de cumplir desde la semana pasada con la cuota estipulada por ley, aún no había sido certificado.

“Todavía no se me ha hecho la certificación, y lo que se me hace es un referido a las otras autoridades tratando esto como algo criminal. Ya aquí yo veo una malicia y la he visto desde el principio porque a mí desde el día uno se me ha querido descalificar”, sostuvo el aspirante.

Román le responde a Héctor Ferrer Santiago

Luego de que el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Héctor Ferrer Santiago, en entrevista con Metro Puerto Rico, se refiriera a Román como “capitán fraude” y “Elmer fraudulento Román”, el militar reaccionó diciendo que “duda del tipo de persona que (Ferrer Santiago) es”.

“Este señor Héctor Ferrer– y yo recuerdo su papá, una figura, un político verdadero– no sé qué tiene conmigo. Después me llama así, me pone esos nombres. A mí me pone en duda el tipo de persona que es”, replicó el precandidato a comisionado residente por el PNP.

“Estos son personas que no conocen de las leyes federales. Yo creo que ni conocen del proceso electoral de Puerto Rico. Son estos jóvenes que, pues, se creen que, a la larga, de estar poniéndole nombres a personas, cosa para denigrar y difamar, honestamente como que eso ya pasa la raya de lo que es ser un caballero”, continuó.