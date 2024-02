Buscan atender falta especialistas cardiología

La limitada cantidad de cardiólogos y la falta de entrenamientos en instituciones hospitalarias en Puerto Rico para subespecialidades instó a proponer el desarrollo de programas de entrenamiento, que permitan allanar vacíos en la industria de salud.

El cardiólogo William Borges Cancel, presidente de Facultad Médica en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, aseguró a Metro Puerto Rico que, en conjunto con escuelas de medicina, “estamos desarrollando programas para entrenar más personas que se dediquen a [cirugía cardiovascular] porque, honestamente, en Puerto Rico, casi no tenemos”.

“Son planes que están en trabajo, todavía a largo plazo, pero es uno de los más que estamos planeando para trabajar con este problema principal: la especialidad para especialistas en Puerto Rico”, decretó.

Además de su práctica en el Centro Cardiovascular desde hace 11 años, Borges Cancel pertenece a un grupo médico en Aibonito, donde atiende también pacientes de municipios limítrofes. Reconoció, no obstante, que hay limitadas opciones de atención médica, sobre todo fuera del área metropolitana, lo que afecta la disponibilidad de citas.

“En Aibonito, solamente hay dos oficinas de cardiólogos, incluyendo el grupo de nosotros, pero en pueblos alrededor, no hay más ninguna”, expresó. “No damos abasto con la cantidad de personas que hay con problemas [cardiovasculares]. Hay áreas en Puerto Rico que no hay tanto especialista disponible. No hay tantos cardiólogos y cardiólogas que tengamos oficina de prácticas en esas áreas y eso también hace más difícil la accesibilidad”, agregó.

Según el informe Análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgo de los sistemas de salud pública, servicios médicos y salud mental de Puerto Rico: 2018 a 2022, preparado por el Departamento de Salud, hay 91 cardiólogos y 28 cardiólogos intervencionales activos en Puerto Rico.

Alta tasa de mortalidad en el suroeste

Desde 2016, las enfermedades cardíacas lideran las principales causas de fallecimientos en Puerto Rico y, entre 2017 y 2020, se registró un promedio que aproxima a 5,500 defunciones anuales por estas condiciones, de acuerdo con el Informe Anual de Estadísticas Vitales.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), las mayores tasas de fallecimientos a causa de estos padecimientos en personas mayores de 35 años, entre 2018 y 2020, se concentran en municipios del sur, mayormente del suroeste, como Lares, Guayanilla, Yauco y Ponce.

“No importa el grupo de edad que se examine ni el área geográfica, siempre están [las condiciones cardíacas] en los primeros lugares, porque es de las más prevalentes en Puerto Rico”, destacó el cardiólogo Borges Cancel.

El galeno explicó que los casos más comunes son de la enfermedad aterosclerótica, que es la acumulación de grasas, colesterol y calcio en las arterias del corazón. La condición obstruye el flujo de sangre y tiende a provocar infartos cardíacos.

Otras enfermedades cardiovasculares usuales incluyen fallos en la estructura del órgano, como debilitaciones y agrandamiento, o problemas eléctricos en la generación del pulso, conocidos como arritmias cardíacas. “Todos estos problemas pueden estar relacionados, pero se tratan de forma independiente. Cada uno tiene una causa y un tipo de tratamiento en particular”, añadió.

Instituciones que ofrecen tratamientos cardiovasculares

El médico indicó que las condiciones y las prácticas son “bastante similares” en todo Puerto Rico. Como tratamiento, se busca regular tres factores de riesgo: la hipertensión, el azúcar descontrolado y los niveles de colesterol, explicó el especialista. Mientras que, a nivel de estilo de vida, se debe realizar actividad física regular, minimizar grasas saturadas y carbohidratos en la dieta y mantener un peso saludable en relación con la estatura.

Según consultado con la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública, además del Centro Cardiovascular, las instituciones hospitalarias que disponen de unidades de cuidado intensivo coronario incluyen a Bayamón Medical Center; Hospital San Pablo Auxilio Mutuo Bayamón; Hospital General Menonita de Cayey; Mayagüez Medical Center; Hospital Episcopal San Lucas II y Hospital Damas, en Ponce; Hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey; y Hospital Pavía, en Santurce.

Al ser el hospital más especializado, el Centro Cardiovascular, en Centro Médico, cuenta con unidad de trasplante de corazón y pulmones, intensivo multidisciplinario de adulto, intensivo quirúrgico pediátrico, intensivo coronario y sala de emergencia especializada cardiovascular adulto.

Mientras, el Hospital General Menonita de Cayey también cuenta con dos salas de cirugía cardiovascular, laboratorio de cateterismo cardíaco y unidades de procedimientos periferovasculares. Mayagüez Medical Center, a su vez, está equipado para cateterismo y cirugía.

Junto a estos espacios, Borges Cancel aseguró que, con más personas preparadas en subespecialidades, se puede reducir el peso laboral de los pocos especialistas actuales e, incluso, ampliar la accesibilidad del servicio médico para el paciente.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.