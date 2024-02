Policía continúa entrevistas y citaciones en caso de balacera frente a residencia de Eliezer Molina

El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) dejó saber a través de declaraciones escritas que continúan el proceso de investigación en el caso del posible aspirante a senador Eliezer Molina Pérez.

“Se han realizado entrevistas, se ha estado corroborando información, se han solicitado supboneas (citaciones) y recopilado material gráfico, entre otras gestiones, como parte del proceso de investigación que aún se lleva a cabo”, aseguró el NPPR a Metro Puerto Rico.

A pesar de los intentos de este medio para recibir más detalles, el Negociado indicó que, debido a que la investigación está en curso, no se puede ofrecer información más detallada.

El activista ambiental denunció a través de las redes sociales que en horas de la noche del jueves 25 de enero fue víctima de una balacera ocurrida en los predios de su hogar.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el activista ambiental explicó que en horas de la noche escuchó varias detonaciones mientras este se encontraba en su residencia, ubicada en el barrio Guatemala de San Sebastián, junto a su familia.

“Yo escuché unos cuántos y todos en dirección a mi casa. Se metieron con mi familia, hoy cruzaron la raya”, expresó en el video publicado en Facebook.

El mes pasado, el NPPR confirmó que las autoridades ocuparon el vehículo vinculado a la balacera la semana pasada contra la residencia del activista ambiental y candidato al Senado, Eliezer Molina.

Según el coronel, Pedro Sánchez, en entrevista con WKAQ 580 el vehículo se ocupó en Añasco y estaría relacionado al incidente ocurrido en San Sebastián, donde reside Molina.

“Ese vehículo se le ocupó a una persona que podría ser una persona que podría aportar información sobre estos eventos”, indicó Sánchez quien señaló que la Policía entiende que el vehículo guarda relación con el evento ocurrido en la residencia de Molina.

Además, la Policía asegura tener la investigación “adelantada” y ya se podrían estar hablando de nombres y personas involucradas en la balacera.

Por otra parte, Molina Pérez, aseguró, que la persona tiroteó su residencia, ubicada en el pueblo de san Sebastián, fue supuestamente enviado por inversionistas con proyectos paralizados por alegados crímenes ambientales.

En entrevista con Radio Isla 1320 AM, Molina Pérez sostuvo sobre las declaraciones del coronel Pedro Sánchez luego del hallazgo de un auto en Añasco que, “Que actúe con mayor celeridad si ya tienen más datos que nosotros. La realidad es que yo no lo conozco”.

“Yo no lo conozco y las acciones que hace este servidor no redundan contra él de ninguna forma. ¿Contra quién redundan? Contra los inversionistas que son los que están en estos proyectos ilegales… Ay, bendito, pero el que tenga duda, lo que falta es que me metan un tiro y que me maten”, añadió.