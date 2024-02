Piden al Negociado de Telecomunicaciones investigar quejas de clientes de Liberty sobre fallas constantes en servicio de telefonía móvil

El representante por el Distrito #4 de San Juan, Víctor Parés, junto al representante José “Cheíto” Hernández, solicitaron al Negociado de Telecomunicaciones investigar las constantes denuncias de miles de clientes de la empresa de telecomunicaciones Liberty Puerto Rico en relación al proceso de migración de la red de AT&T que ha dejado a miles sin servicio móvil por tiempo prolongado.

“Por las pasadas semanas hemos escuchado historias de horror sobre el sistema de telecomunicación móvil de la empresa Liberty Puerto Rico. Las quejas vienen desde serios problemas de comunicación donde clientes han sido dejados sin servicio hasta doble facturación por servicios que, en muchos casos, fueron deficientes. Desde el año pasado están con la ‘migración’ y esto ha afectado a decenas de miles de consumidores, algo que no tiene que suceder”, comentó Parés.

Desde finales de octubre de 2023, miles de clientes de telefonía móvil de Liberty sufrieron serias y, en muchos casos, prolongadas interrupciones en su servicios.

“Tal como expresó el compañero Representante, las quejas son muchas y muy seguidas. No solo existen problemas de llamadas de celulares, sino también, como consecuencia de esos problemas, las áreas de servicio al cliente de Liberty están abarrotadas y los empleados no dan abasto, Las tiendas no se vacían de clientes molestos, y con razón, ante la constante falta de su servicio móvil. Es importante que el Negociado de Telecomunicaciones inicie una investigación urgente sobre estos problemas que parecen no tener fin, pues desde octubre del año pasado estamos en esto”, dijo Hernández.

De acuerdo con los Representantes del Partido Nuevo Progresista, personal de Liberty había asegurado que la avería que dejó a cientos de miles de clientes sin servicio entre los días de 30 y 31 de octubre, asociada a la migración de números de AT&T, se corrigió y no debería volver a suceder, algo que no pasó.

“Además de las querella y quejas, queremos que se investigue el sistema del servicio al clientes de esta empresa ante también los comentarios de los clientes sobre los monumentales atrasos en recibir atención. Reconocemos que los empleados hacen lo mas que pueden pero son demasiadas las quejas para un grupo pequeño”, sentenció Parés.