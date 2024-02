Familia asegura que sobre 300 mil participantes del PAN deben completar proceso de recertificación

La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Ciení Rodríguez Troche, aseguró este miércoles, que miles de familias, que son participantes del Programa de Asistencia Nutrional (PAN), deben completar el proceso de recertificación.

“Evaluamos la conveniencia para las familias que tienen que realizar estos trámites y la facilidad de acceso en los comercios donde realizan sus compras. Esta es una manera adicional de acercar servicios esenciales a las familias que lo necesitan. Este esfuerzo en conjunto al portal de ADSEF Digital, donde las personas pueden realizar múltiples transacciones de manera virtual, es parte de las estrategias innovadoras que estamos trabajando para asegurar que la ciudadanía tenga acceso a los servicios que se ofrecen a través de las diversas administraciones del departamento, mejorando de esta manera su calidad de vida”, manifestó Rodríguez Troche en declaraciones escritas.

Culminado el periodo de las dispensas otorgadas por el Gobierno federal, los participantes del PAN deben completar el proceso de revisión de sus casos anualmente, para garantizar la continuidad de sus beneficios. Sobre 326 mil familias completaron este trámite en el 2023, que evalúa las condiciones socioeconómicas del núcleo familiar. Según los datos del PAN, un promedio de 30 mil familias les corresponde atender este trámite mensualmente en el 2024, para un total aproximado de 360 mil familias que deben completar el proceso.

“En una alianza con comercios certificados del PAN, en este caso sobre veinte Supermercados Econo, nuestros técnicos de asistencia social estarán en los supermercados semanalmente, a partir de el miércoles, 14 de febrero de 2024, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, para asistir a todas las familias que tengan que completar este trámite. El calendario del tour está disponible accediendo a ADSEF Digital en el portal de servicios gubernamentales pr.gov”, detalló el administrador de la ADSEF, Alberto Fradera Vázquez, quien añadió que el trámite de recertificación también puede realizarse de manera virtual al separar una cita a través del portal de ADSEF Digital.

La plataforma ADSEF Digital brinda acceso remoto a las solicitudes de servicios del PAN, el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), el Programa de Asistencia para la Energía de Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) y viabiliza las transacciones que realizan las familias que viven bajo el nivel de pobreza y se asisten de programas de bienestar social.

El administrador explicó que, “muchas familias no conocen que hemos aumentado el umbral de ingresos en las tablas de elegibilidad para permitir que más familias que trabajan puedan continuar recibiendo el beneficio del PAN. Les pedimos que al recibir la notificación de que le corresponde recertificarse procure tener todos los documentos y les asistiremos a separar su cita virtual. Hay múltiples maneras de completar este requisito puede acudir a un supermercado participante, oficina local de la ADSEF, acceder al portal ADSEF Digital o llamar al 311 para completar el trámite”.

Adultos mayores de 60 años que viven solos o cuyo núcleo familiar se compone de personas mayores de 60 años no tienen que cumplir con este requisito anual. “Estas familias no tienen que someter sus documentos, ya que se entiende que son personas retiradas cuyos ingresos no cambian significativamente. Sin embargo, si ocurriera algún cambio que requiera ser informado ya que afecta sus beneficios, les exhortamos a presentar los documentos para que haya una justa revisión.

Para facilitar el trámite de familias que aún no estén familiarizadas con los servicios remotos y asistirles en las revisiones de casos, las familias pueden acceder al portal de servicios gubernamentales pr.gov para conocer el calendario de visitas del Tour ADSEF Digital en los Supermercados Econo desde el miércoles, 14 de febrero de 2024 al viernes, 26 de abril de 2024.