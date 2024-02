Continúan las querellas ante la CEE por el proceso de radicación de endosos

El residente en Patillas Benjamín Ortiz Velázquez entregó ayer una declaración jurada ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en la que asegura que su endoso a favor de Elmer Román González, aspirante a la comisaría residente por el Partido Nuevo Progresista (PNP), fue rechazado, a pesar de este no haber sometido ningún otro endoso para el puesto electivo.

Ortiz Velázquez detalló que, al intentar tramitar su endoso, el 1ro de enero de 2024, este fue denegado, pues la plataforma le indicó que “había agotado la cantidad de endosos para dicha candidatura”.

Posteriormente, el 10 de enero, el querellante intentó nuevamente apoyar a Román González, pero su endoso fue rechazado por la razón antes mencionada, según su declaración jurada.

“Bajo juramento declaro lo siguiente: [...] Que no he endosado a ningún otro candidato al puesto de comisionado residente. Si aparece algún endoso a favor de otro candidato, el mismo fue realizado sin mi consentimiento y por supuesto no lleva mi firma”, lee el documento con sello de recibido de la CEE y la oficina de la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo.

Ante los señalamientos de miembros del Partido Popular Democrático (PPD), esta semana, por los supuestos endosos fraudulentos a favor de candidaturas penepés, Santo Domingo catalogó estos como “alegaciones irresponsables”.

“No hay un patrón, y lo que, en todo caso, tenemos que decir es que el SIEN, que es el sistema tecnológico incorporado conforme al Código Electoral, funciona porque, una vez el elector hace el endoso electrónico, se le notifica de que se hizo un endoso a favor de algún aspirante y eso obviamente le da la oportunidad al elector de decir ‘pues, sí, está conforme a lo que yo hice’ o, si no está satisfecho con eso, ir a la Comisión y hacer la querella correspondiente”, dijo la comisionada electoral del PNP a Metro Puerto Rico.

Entre los políticos que han denunciado el alegado fraude en la recolección de endosos para las campañas penepés se encuentra el representante del PPD Héctor Ferrer Santiago, quien afirmó esta mañana, en entrevista con Metro al Mediodía, que “todo parece indicar que en el PNP se están pasando información de los endosos y, por x o y forma, algunas personas están comentiendo fraude. El problema es que ellos no se han dado cuenta que esto son violaciones a las leyes federales [...] Ellos tendrán que explicar las cosas en su momento dado”.

Esto luego de que la semana pasada, la licenciada Nelsa López Colón, viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, presentara una declaración jurada ante la CEE para denunciar un endoso fraudulento que fue tramitado a su nombre apoyando la candidatura de Román González.