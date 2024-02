Buscan equiparar pena entre convictos por “hit and run” y los que se detienen pero están bajo efectos del alcohol

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, explicó en entrevista con Metro al Mediodía que el proyecto que da paso a la “Ley Natalia Nicole Ayala”— que es de su autoría y de la legisladora, Gretchen Hau— busca equiparar la pena que se le brinda a las personas que cometen un hit and run y a las que se detienen en el lugar de los hechos, pero se encontraban bajo los efectos del alcohol.

“Cuando se crea la Ley (22-2000), hubo un transcurso de enmiedas a la ley y se cometió un error. Los casos de hit and run le dan, por alguna razón, mas que 10 años (de cárcel). Mientras, las personas que se quedan en la escena luego de tener un accidente y que causen un grave daño corporal o causen la muerte, pero estaban conduciendo bajo los efectos de sustancias controladas, que incluye el alcohol, le dan 15 años (de prisión)”, detalló el legislador.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1957, que estable en su exposición de motivos que tiene como meta “revisar la clasificación y condiciones relacionadas a la modalidad de irse a la fuga tras ocurrido un accidente que provoque grave daño corporal o hasta la muerte de una persona; establecer como mandatorio la imposición de supervisión electrónica; eliminar la fianza diferida, así como excluir de toda convicción por dicho delito la posibilidad de obtener una sentencia suspendida o libertad a prueba; y disponer para el cumplimiento consecutivo de su pena”.

Ferrer Santiago precisó que la finalidad de derogar la fianza diferida es que “la persona que ocasione estos accidentes, una vez se lleve a Regla 6, que es la vista de causa para arresto, se determine causa para arresto, y la persona no va poder pagar mas que el 10% de fianza, tendrá que pagarla en su totalidad”.

“Además, se le va a tener que imponer supervisión supervisada, que eso es el famoso grillete [...] Por otra parte, a la hora de que a la persona se le pruebe más allá de duda razonable que ocasionó el hit and run, ocasionó la lesión grave o la muerte, no podrá gozar de sentencia suspendida”, agregó.

Precisamente, Natalia Nicole Ayala Rivera, de 20 años, fue una víctima de un hit and run que perdió la vida el pasado 5 de enero de 2022 en la salida de Hato Rey hacia el expreso José De Diego (PR-22) mientras cambiaba una goma. El responsable de su fallecimiento, Carlos Julián Maldonado Dávila, fue hallado culpable de su muerte y de abandonar la escena, pero no cumplirá un solo día de cárcel, ya que recibió una sentencia suspendida de 10 años.

La medida aún se encuentra en la Cámara de Representantes esperando a ser aprobada. Luego, pasará al Senado y, posteriormente, si se le da paso en ambos cuerpos legislativos, será enviada al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, quien determinará si la firma o la veta.

Precisamente, el pasado lunes, el primer mandatario dijo que ve con buenos ojos la pieza legislativa, pero que esperará que culmine el trámite legislativo para determinar si la aprobará o no.

“Esa sentencia que motiva esa legislación, a mí me chocó, a mí no me agradó en lo más mínimo porque nuevamente cuando pasan cosas así, o sea pérdida de vida, en ese caso de esa manera que no tenga consecuencia a nivel de que haya un tiempo de reclusión, a mí no me pareció correcto, así que no voy a prejuzgar esa legislación me llegará en su momento. Pero entiendo perfectamente bien porque se radicó esa medida y el fin que tiene es loable, es correcto. Es asegurarnos de que en casos como eso, un hit and run como se dice en inglés y pérdida de vida en la carretera, la sentencia refleje el repudio que tiene toda nuestra población a ese tipo de conducta”, expresó el primer ejecutivo a preguntas de la prensa.

“Siempre pasa que también los proyectos de ley se modifican en la Legislatura y entonces yo no quiero opinar a destiempo, porque si me llega después algo diferente, quizás entonces no pueda firmarlo y tenga que vetarlo. Así que yo esperaré, pero entiendo perfectamente bien la motivación detrás de esa legislación. Y ya veré cuando me llegue si le puedo impartir la firma”, añadió.