Vigilantes acusan al DRNA de intimidación y violaciones al convenio

El sindicato que representa e los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), denunció a la agencia de “doble discurso” en cuanto a si se debe aumentar el salario de los trabajadores.

Según la Local 3647 de Servidores Públicos Unidos (SPU), el DRNA, públicamente apoya un aumento en el salario de los vigilantes pero señalan a la exdirectora de Recursos Humanos de ataques contra los vigilantes de un alegado patrón de ausentismo y exhortando a tomar medidas disciplinarias al respecto.

“Esto es inaudito, el patrón de intimidación y medias verdades en esta agencia es serio. Ahora el problema para no darle un aumento a los vigilantes es un supuesto ausentismo que plantea la ex directora de Recursos Humanos. Pero, en la vista de ayer las expresiones de la secretaria del DRNA nos dan la razón. El verdadero problema es que no hay suficientes vigilantes, hay falta de personal y como unión debemos señalar que mínimo se deben realizar dos academias de 250 vigilantes cada una. Aquí no hay ningún patrón de ausentismo de los vigilantes, esto es un señalamiento caprichoso para seguir oprimiendo a los vigilantes y no reconocer nuestros acuerdos colectivos”, señaló en comunicación escrita Jessica Martínez, presidenta de SPUPR, Concilio 95.

Del mismo modo, Martínez indicó que “ya están cansados de las tantas excusas que dan para no resolver la falta de personal y los bajos salarios”.

“La nueva excusa es el supuesto problema de ausentismo. Al DRNA le queremos recordar que los vigilantes tienen derecho a utilizar sus licencias de enfermedad y tiempo compensatorio como dispone la Ley y el acuerdo entre la Junta de Control Fiscal y AFSCME. Antes de plantear un problema de ausentismo se debe verificar si dichas ausencias son o no justificadas. No debemos olvidar que hay una sobrecarga de trabajo en este personal ante la falta de reclutamiento y esto genera problemas de salud serios. Aquí el problema real es falta de supervisión, de diálogo con los empleados, empatía, malas actitudes de parte de la Comisionada, Sra. Haydelin Ronda Torres hacia el personal unionado y la falta de reconocimiento de esta agencia del Convenio Colectivo y del acuerdo entre la Junta de Control Fiscal, AFSCME y nuestra unión” precisó.

La sindicalista enfatizó en que esta Administración “no ha dado espacio para un diálogo efectivo entre la unión y la agencia y que ya es hora de que el mismo ocurra en bienestar de todas las partes”.

Además, planteó que justificar el aumento a los Vigilantes se debe basar en el trabajo incesante que realizan, en cómo hacen de tripas corazones ante la falta rampante de personal, de los años sin aumentos salariales, en los logros de sus unidades, en cómo han realizado una gran labor a pesar de no contar con los equipos necesarios y en cómo se les ha excluido de todos los beneficios que se les otorgan a los empleados de seguridad, pero cuando de trabajar extra se trata los tienen en primera fila llamándolos a conveniencia como primeros respondedores y esenciales.

“Cómo Unión le hemos solicitado a la Agencia poder ir juntos a defender los aumentos salariales del Cuerpo de Vigilantes, para que no se quede en meras palabras y éstas se conviertan en acciones que redunden en beneficio y motivación al personal que labora en el Cuerpo de Vigilantes. Es bien injusto para nosotros ver como prácticamente a todos los empleados de seguridad se les ha dado aumentos salariales menos a nosotros en el Cuerpo de Vigilantes, y ahora estamos viendo que el problema está en como la agencia no entiende el valor y el trabajo que realizamos día a día en bienestar de nuestro pueblo”, finalizó.