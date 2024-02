“Tatito” Hernández arremete contra juez que ordenó a la Cámara permitir la entrada de Lisie Burgos sin mascarilla

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez arremetió el martes, contra el juez Anthony Cuevas Ramos por no dejar expresar a la Cámara de Representantes, antes de conceder una demanda presentada por la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñíz, tras el decreto de uso de mascarilla en la Cámara baja.

“Tengo que considerar, y esto es una opinión mía, personal, que la decisión del juez fue una represalia a toda esta controversia que se está dando ahora mismo con el choque de poderes de la Cámara de Representantes y la Judicatura. Esa es la única razón por la que el juez, otra vez, no ve en los méritos una controversia de la Cámara, sencillamente adjudica sin darle oportunidad a las partes de hacer su planteamiento”, dijo Hernández Montañez en conferencia de prensa virtual.

“Voy a ser sincero en esto, no considero que fue prudente lo que hizo el juez Cuevas en adjudicar el interdicto preliminar sin darle la oportunidad a la Cámara a expresarse”, añadió.

Insistió en su decreto. “Sencillamente estamos siendo preventivos. Nuestra aspiración es que estos números bajen y continuaremos nuestros trabajos como siempre”.

El juez Cuevas Ramos citó para una vista de seguimiento para este viernes, en la que Hernández Montañez afirmó que comparecerá.

En ese sentido, el representante legal de la Cámara de Representantes, licenciado Jorge Martínez Luciano expresó: “en efecto vamos a comparecer. Ciertamente, quien tiene el peso de la prueba es la legisladora, pero en esencia, vamos a plantear que no se ha restringido el acceso de la legisladora, como dice ella en la demanda, al Hemiciclo y a las comisiones y a su trabajo legislativo, sencillamente se ha impuesto una condición ante una emergencia de salud. Y lo que hay que atender, no verdad, el caso no se debe enfocar como un caso de exclusión de una legisladora de los procesos, sino que hay que sopesar los intereses en juego para ver si es una restricción válida que, de hecho, hasta donde tenemos entendido, el único miembro de la Cámara, de 51 representantes, que objeta a la medida temporera del uso de mascarilla, es la representante Burgos”.

“Ciertamente, de la faz de la demanda, ella no cita ninguna fuente de derecho vinculante, ninguna decisión del Tribunal Supremo, ninguna legislación que le ampare o que haga inválida la restricción del uso de mascarilla, cuando se considera que existe un aumento en contagio. Por el contrario, eso lo venimos viviendo desde el 2020″, añadió.

El presidente cameral no especificó cuántos casos existen de COVID-19, sin embargo, mencionó que los mismos sobrepasan los 24 casos positivos, e incluye a familiares de empleados de ese cuerpo legislativo. Tampoco se han reportado muertes asociadas al COVID-19 en la Cámara de Representantes.

Aun así, se mantiene la suspensión de los trabajos legislativos hasta el 4 de marzo de 2024. Todo lo demás, se realizará de manera virtual.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos le ordenó al presidente de la Cámara de Representantes, cesar y desistir de la imposición del uso de la mascarilla en El Capitolio, como parte de la demanda radicada por la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.

“Al analizar los hechos alegados en este caso, entendemos que, de no ordenarse de inmediato a los demandados que cesen y desistan de su actuación, se estaría interfiriendo con la función constitucional de la demandante de representar a sus constituyentes descargando su deber ministerial de deliberar y votar por las medidas del día. Tratándose de la única portavoz cameral del partido político, Proyecto Dignidad, este Tribunal entiende que se ocasionaría un grave daño irreparable no actuar en este momento emitiendo la presente Orden de entredicho provisional para ordenar el cese y desista de prohibirle el acceso al Hemiciclo de la cámara y a otras áreas que necesite entrar para llevar a cabo todas sus prerrogativas constitucionales”, dijo en su sentencia el juez Cuevas Ramos.

“Por lo cual, le ordenamos a la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, su Presidente, Rafael Hernández Montañez, Manuel Díaz Espino, Luis Ramos Rivera y licenciado Javier Gómez Cruz, o a cualquiera de sus oficiales, agentes, sirvientes(as), empleados(as) y abogados o abogadas y/o aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas, que cesen y desistan de prohibir, impedir o interferir, con las prerrogativas legislativas, prohibiéndole a la Representante de la Cámara Lisie J Burgos Muñíz, el ingreso a las facilidades de la Cámara, incluyendo Hemiciclo, Salones de Sesiones y todo lugar a la que ésta necesite acceder para ejercer sus funciones legislativas, condicionándolo al uso de mascarillas, so pena de desacato, mientras dilucidamos los méritos de la demanda en la vista interdictal”, añadió.

La semana pasada, se emitió una directriz, que luego se convirtió en Orden Administrativa, que obligaba por todo el mes de febrero el uso de mascarillas en la Cámara de Representantes.

Burgos Muñiz fue sacada del Hemiciclo por negarse a usar mascarilla, lo que provocó la demanda.