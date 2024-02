Representante reclama a LUMA Energy que presente plan para reemplazar luminarias en San Juan

El representante José “Cheíto” Hernández, exigió este martes, a la empresa LUMA Energy, que entregue su plan, con detalle, para atender la falta de iluminación nocturna en el área de Río Piedras.

A través de declaraciones escritas, Hernández aseguró que le dio cinco días a la mencionada empresa para que entreguen el plan de acción sobre luminarias.

“Sencillamente no es aceptable que LUMA no entregue su plan para atender la falta de iluminación que envuelve sectores de Río Piedras. Muchas de nuestras comunidades están a oscuras en la noche ante la falta de faros y postes averiados, eso es inaceptable. Queremos ver el plan que tiene LUMA para atender esta situación, lo queremos con lujo de detalles y métricas de cumplimiento; y lo queremos ahora, en cinco días o menos”, comentó el representante por el Distrito #3 de San Juan.

“En el área de Río Piedras existen sobre 9,000 postes de alumbrado, muchos de estos hay que reemplazar las bombillas con diodos emisores de luz (LED), al igual que se tiene que dar atención a la rehabilitación de esa infraestructura particularmente en urbanizaciones y complejos de vivienda como son los casos de los postes de luz en las urbanizaciones Fair View-donde uno colapso-Park Gardens que también tiene un poste caído sobre una residencia, así como muchos otros deteriorados, Venus Gardens, Villa Andalucía y Montecarlo, entre otras”, añadió Hernández, quien ha estado por las últimas semanas recorriendo las calles de múltiples sectores de Río Piedras para realizar un inventario de los postes con necesidad de reparación de luminarias.

“Muchos de estos postes datan de hace cinco décadas o más, están deteriorados. Otros sencillamente no tienen luminarias desde el impacto del huracán María en septiembre de 2017, eso no es aceptable. Nuestras calles no pueden continuar estando a oscuras, ese plan tiene que estar disponible ya y, sobre todo, que se implemente con carácter de urgencia”, sentenció.