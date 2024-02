Instalación de aires acondicionados en escuelas dependerá de millonaria inversión en subestaciones

El director de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Yamil Ayala Cruz, destacó en Vista Pública de la Comisión de Gobierno, los desafíos logísticos y financieros que enfrenta Puerto Rico en su intento de instalar aires acondicionados en todas las escuelas del país.

Ayala Cruz señaló que, para implementar este proyecto, sería necesario realizar modificaciones en las subestaciones eléctricas de todas las escuelas, lo que podría ascender a un costo aproximado de $235 millones.

“Para ponerle aire a todos los salones, habría que modificar las subestaciones de todas las escuelas del país. El costo, si no me equivoco, ronda los 235 millones de dólares. Esto sería en las mejoras a las subestaciones solamente. Esto depende de que la comunidad tenga la suficiente disponibilidad de corriente para la carga que se le va a aumentar. No solo hablamos de que las subestaciones sean las adecuadas, también es que produzcamos la suficiente electricidad en el país para cargar los más de 800 planteles”, explicó Ayala Cruz.

El director de la AEP subrayó la importancia de no solo asegurar que las subestaciones sean adecuadas para soportar la carga adicional, sino también de garantizar la disponibilidad de suficiente electricidad en todo el país.

La vista pública se llevó a cabo para darle seguimiento al estado de los proyectos de reconstrucción e instalación de acondicionadores de aire en las escuelas, la Comisión de Gobierno realizó una vista pública en la que citó al Departamento de Educación (DE), la AEP y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

“Abrimos un proceso de vistas públicas y oculares sobre las cerca de 800 escuelas en Puerto Rico. La convocatoria no surge por los vídeos de los estudiantes porque esta comunicación fue con la fecha del 17 de enero del 2024; no hay relación como me preguntó una persona esta mañana”, destacó el presidente de la comisión, Ramón Ruíz Nieves.

Por otra parte, en representación de la secretaria del DE, la gerente administrativa de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), Yanisse Miranda, comentó que el pasado 1 de febrero de 2024, invitaron a 11 firmas de ingeniería para que presenten sus propuestas para realizar un estudio de carga en las escuelas de OMEP y AEP que suman 856. Esta investigación proveerá información sobre el costo, instalación de acondicionadores de aire y el tipo de sistema a instalarse.

Esta invitación surge luego de que, en una primera fase de propuestas, la oferta más económica fuera de $4,793,600.00, pero los fondos asignados por el DE fueron de $1.8 millones. Por este motivo, procedieron a cancelar el proceso y entrar en la nueva licitación.

El DE, a su vez, otorgó un acuerdo interagencial con la AEP para destinar más de $33 millones provenientes del Programa de Emergencia para las Escuelas Elementales y Secundarias (ESSER) del Gobierno Federal. Estos fondos se utilizarán para reparar e instalar nuevas unidades de aire acondicionado en las escuelas, con un estimado de más de $100,000 por cada institución.

A preguntas del senador Ruiz Nieves, los funcionarios de AEP indicaron que los más de $33 millones no son solo para aires acondicionados, también para equipos de materiales, pinturas, y situaciones de emergencia que surjan en el trayecto.

Por su parte, la senadora Nitza Morán Trinidad comentó que “las soluciones a los problemas no son tan fácil dentro de las agencias del Gobierno”, y añadió que se debe realizar el ejercicio de costo para saber si es viable o no el colocar energía renovable.

Luego de preguntas de la senadora Morán Trinidad sobre la garantía de los equipos, la gerente administrativa de la OMEP destacó que la oficina está pendiente a la garantía de los equipos que ellos compran. Además, enfatizó que solicitarán, en el nuevo presupuesto, dinero adicional para asegurar que puedan dar el mantenimiento necesario a las unidades de aire.

En cuanto a los planteles afectados por los terremotos, según la ponencia del DE, por primera vez la agencia cuenta con una asignación de fondos de $3 mil millones producto de la combinación de múltiples subvenciones. Según la agencia, esta inyección económica crea condiciones sin precedentes para diseñar, reconstruir y edificar nuevas estructuras.

La comisión solicitó requerimientos de información a la agencia para continuar con la investigación que corresponde a la resolución del Senado 63.