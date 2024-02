Gobernador asegura que Hacienda sigue preparativos con incentivo reintegrable a pesar de cierre cameral

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia aseguró el martes que el Departamento de Hacienda (DH) continúa con los preparativos para desembolsar el incentivo reintegrable en algún momento en el mes de mayo.

Esto luego de la determinación del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez de suspender hasta marzo los trabajos presenciales.

“Mi directriz al Departamento de Hacienda es que continúen preparándose, haciendo todos los trámites administrativos internos para que ese incentivo reintegrable se pueda, pagar en cuestión de par de meses. O sea, yo siempre he dicho que lo ideal es que ese pago se dé en algún momento en el mes de mayo. Me mantengo en eso. A todas luces se va a aprobar. Por una situación aparentemente salubrista que el presidente de la Cámara ha decidido suspender los trabajos hasta el cuatro o 5 de marzo. Pero eso no impide que el Departamento de Hacienda siga haciendo todos los trabajos a nivel de su sistema, para prepararse para entregar o pagar ese incentivo reintegrable”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Según el gobernador, a pesar de la orden del presidente cameral, la medida será aprobada.

“Nadie puede oponerse a que el incentivo de menor cantidad será de 200 dólares, cuando Hacienda ha dicho que tenemos los fondos para honrarlo y la Junta, todos los que tienen que todos los que tenían que ser consultados fueron consultados, o sea que otra vez, mi directriz es que procedan los trabajos en Hacienda, que no se atrase el calendario de trabajo para que se paguen esos incentivos reintegrables en cuestión de par de meses, idealmente en algún momento en el mes de mayo, sostuvo.

Cuestionado sobre si hiciera una orden similar sobre el uso de mascarillas, Pierluisi Urrutia sostuvo que “yo he dicho que no estoy inclinado requiriendo el uso de mascarilla. Sí, pienso que las personas que tienen condiciones de salud delicadas, que sí que se deben proteger y deben usar la mascarilla, particularmente cuando están acudiendo a lugares concurridos y que son interiores no exteriores. También he dicho que me parece prudente que en facilidades médicas y hospitalarias también se utiliza la mascarilla. Eso es lo que yo he dicho, pero no me inclino a ordenar el uso de mascarillas en las facilidades públicas del Gobierno o en otros espacios. Obviamente yo tengo el asesoramiento del secretario de salud y de su equipo cuando hago estas expresiones”.