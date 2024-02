Gobernador asegura investigación sobre masacre de Toa Baja se hará sin excepciones al exalcalde de Cataño

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que a pesar de la masacre en Toa Baja, las estadísticas reflejan que hay menos asesinatos que en los pasados años.

“Precisamente, si no fuera por esa masacre, estaríamos exactamente al nivel del año pasado, que hubo una reducción de 20 por ciento el número de asesinatos y al final del año pasado era 30 por ciento menos que al principio el 2021. Todavía el número de asesinatos es menor que, por ejemplo, el 2022 el 2021, pero obviamente esa masacre es nefasta. Otra vez refleja el problema de narcotráfico que enfrentamos. Me consta que la policía está investigando el asunto”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Sobre el hecho que el negocio donde ocurrió la matanza sea propiedad del exalcalde de Cataño Félix “El Cano” Delgado Montalvo, el gobernador expresó que “eso es un negocio como cualquier otro. El detalle de si el dueño del negocio es el exalcalde, si estaba allí presente, bueno, o sea, ese detalle puede ser que no tenga relevancia alguna o pertinencia alguna a los delitos aquí cometido. Ahora, yo no estoy descartando nada, o sea, está todo bajo investigación y ya se sabrá sobre la sobre la marcha cuál es el resultado de esa investigación. Lo importante es esclarecer el delito, encontrar a quienes fueron los gatilleros y sacarlos de la libre comunidad. Y en cuanto al asunto del exalcalde, pues bueno, la policía, aquí no hay excepciones y la policía va a ser su trabajo, no importa quién sea, si es un exalcalde o quien sea así que eso es lo que puedo decir”.

Por su parte, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, sostuvo que en este caso, al igual que en otros asesinatos, cuentan con la colaboración del Negociado federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés.

“En todos los casos de asesinatos, todos los casos de asesinatos sean masacres, sean asesinatos dobles y múltiples, sea un solo asesinato, siempre mantenemos coordinación estrecha y comunicación estrecha con las agencias federales”, expuso el comisionado.

López Figueroa dijo desconocer si Delgado Montalvo será entrevistado como parte de la investigación. El incidente ocurrió a las afueras de su negocio en el barrio, Campanilla en Toa Baja a eso de las 10:00 de la noche del lunes. Murieron 5 personas y hay cuatro heridos de gravedad, entre estos, el hermano del exalcalde.

La Policía entiende que el blanco de las personas que dispararon desde un vehículo de motor eran Xavier “Maco” Matos Rivera y su hermano José Luis, que se encuentra herido de bala.

Según el comisionado, “Maco”, que controlaba varios puntos en el área de Toa Baja tenía diferencias con otra organización criminal.

López Figueroa solicitó a toda la ciudadanía que tenga información que llamen al 787-343-2020 para el esclarecimiento de este caso.