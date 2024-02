Contralora revela deficiencias en mantenimiento de escuelas cerradas y manejo de documentos educativos

La Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso emitió el martes, una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Oficina Regional Educativa de Ponce, del Departamento de Educación, relacionadas con el proceso de cierre de escuelas.

El informe revela que el proceso de cierre de escuelas públicas no se realizó de acuerdo a la ley y la reglamentación vigente. De la evaluación de cinco de las 49 escuelas cerradas desde el 2017 al 2022, los auditores hallaron dos escuelas vandalizadas y abandonadas, una de ellas ocupada por personas no autorizadas y material educativo deteriorado. Además, al 28 de febrero de 2023, la propiedad de las cinco escuelas valorada en 492,737 dólares, continuaba registrada en el Sistema de Información Financiera del Departamento de Educación.

Estas situaciones dificultan la venta o transferencia de los edificios, las escuelas pueden convertirse en estorbos públicos y personas ajenas pueden tener acceso a información confidencial en los expedientes. La Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas tampoco brindó los servicios de mantenimiento ya que el Departamento de Educación no le asignó los fondos.

La auditoría de un hallazgo señala que el Departamento de Educación contrató en el 2018, un edificio en Ponce para almacenar la propiedad de las escuelas consolidadas. Sin embargo, los auditores hallaron que el edificio no tiene los servicios de energía eléctrica ni agua, no había un inventario de las cajas de expedientes, y los pupitres, fotocopiadoras y computadoras no estaban clasificados para, de ser el caso, decomisar. Este hecho tiene el efecto de que aumenta el deterioro de la propiedad y la Oficina Regional Educativa de Ponce, no puede conservar y custodiar de manera ordenada los documentos inactivos.

Una de las escuelas de la región educativa de Ponce, fue designada como Centro de Récord para conservar los documentos inactivos. Sin embargo, la Oficina Regional, no realizó gestiones para transferir los expedientes inactivos.

La OREP ofrece servicios a 142 escuelas con una matrícula de 39,846 (2022) en los municipios de Adjuntas, Coamo, Guánica, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Peñuelas, Ponce, Santa Isabel, Utuado, Villalba, y Yauco.

Para los años fiscales del 2021 al 2023, contó con asignaciones presupuestarias por $12,951,934, y desembolsó $12,188,385.

Este segundo y último informe de la Oficina Regional de Ponce, del Departamento de Educación, cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2023, y está disponible en www.ocpr.gov.pr