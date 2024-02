William Villafañe cuestiona a mujer que denunció que utilizaron su información para presentar un endoso fatulo

El precandidato a la comisaría residente en Washington D.C. por el Partido Nuevo Progresista (PNP), William Villafañe Ramos, dijo que investigó la denuncia que realizó una villalbeña ayer, domingo, alegando que utilizaron su nombre para presentar un endoso fatulo ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a favor del aspirante a la capital federal, y confirmó que el endoso se hizo en persona con la información de la mujer.

“La colectora de este endoso afirma haber tomado el endoso en persona [...] Una persona se personó y una persona presentó su información y presentó su firma”, contó el senador en entrevista con el programa radial “Dígame la verdad” de Radio Isla 1320AM.

Fue en el día de ayer, domingo, que Johannie Pérez Santos denunció que recibió una notificación oficial de la CEE certificando el endoso que había presentado a favor del precandidato. Sin embargo, la joven oriunda de Villalba afirmó que era “falso” y que “fasificaron su firma”.

“Yo jamás en la vida pensé que me iba a pasar esto a mí. Yo nunca he firmado endoso alguno para Villafañe. Yo soy popular, siempre he votado por los candidatos del Partido Popular Democrático. Lo que han hecho es ilegal. Han falsificado mi firma”, detalló Pérez Santos en las redes sociales.

Según el documento de la CEE que recibió Pérez Santos, quien tramitó dicho endoso falso fue Sol Iris Ortiz Bruno, activista del PNP y quien ha publicado fotografías en las redes sociales precisamente con el precandidato Villafañe Ramos.

En el caso de la Ley de Ética Gubernamental, queda claro en su Artículo 4.2, que un servidor público (y Sol Iris Ortiz Bruno es superintendente regional en Humacao del Departamento de Educación), no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental. En ese caso, la Ley señala que toda persona que viole las prohibiciones y disposiciones establecidas en los reglamentos, órdenes o normas promulgadas a su amparo puede ser castigada por la Dirección Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental con multa administrativa, que no excederá de veinte mil dólares ($20,000) por cada violación. Lo anterior no limita la facultad de la Dirección Ejecutiva de imponer, además de la multa administrativa, la sanción de triple daño”.

Sin embargo, en la entrevista radial Villafañe Ramos cuestionó por qué Pérez Santos no rechazó el endoso antes de fuera validado. El endoso se presentó el 26 de diciembre, por lo que tenía cinco días para repeler el mismo.

“El endoso no se quedó ahí. El endoso fue notificado de inmediato por correo electrónico, fue notificado de inmediato por teléfono celular, por texto. El endoso pasó el proceso de validación de la Comisión Estatal de Elecciones y en ningún momento, dentro del término establecido por ley, fue rechazado”, detalló el senador.

“El que ahora, seis semanas después, se haga ese tipo de alegación, le resta credibilidad a la alegación de que tenga que ver en algo la campaña nuestra a la comisaría residente. Si hubo alguien que, de alguna manera, hizo representación falsa de la persona, no fue alguien de nuestra campaña”, agregó.

Asimismo, el legislador comentó que el “objetivo real” del representante popular, Jesús ‘Chui’ Hernández— quien reveló este caso a los medios de comunicación y catalogó el acto como “un patrón de falsificación de endosos” por parte de aspirantes a puestos políticos del PNP— es lanzar lodo a su candidatura.

“Se hace hoy tratando de lanzar lodo en nuestra candidatura con este tipo de artimaña. Nosotros no vamos a permitir eso. ¿Nosotros qué hicimos? De inmediato indagamos, de inmediato verificamos. Y todo, absolutamente todo, indica que todo de parte de nuestra campaña se hizo bajo la ley”, afirmó Villafañe Ramos.

Por su parte, el presidente del Comité de Campaña del aspirante, Emilio Díaz Colón, aseguró que su equipo electoral no tiene la necesidad de cometer fraude con los endosos.

“Nosotros no tenemos necesidad alguna de hacer fraude, ni nada. Nosotros sometimos 9,195 endosos... Se validaron 8,146. El cuatro de enero de este año, se certificó al senador como candidato a comisionado residente por la Comisión Estatal de Elecciones”, sentenció Díaz Colón en entrevista con el programa radial “Normando en la Mañana” de NotiUno 630AM.

“Si la persona entiende, como dice claramente el documento, ´si usted no ha solicitado esta petición, puede comunicarse con la Oficina de Radicaciones (de candidaturas)´”, añadió.

Cabe señalar que el endoso fue presentado por la activista de la Palma, Sol Iris Ortiz Bruno. De comprobarse que el endoso es falso, Ortiz Bruno se expone a sanciones legales por parte de la CEE.