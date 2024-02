Rompe el silencio exesposa de Orlando Aponte y cuenta el presunto patrón de abuso que vivió por años

Con la frase “basta ya”, Elizabeth Torres Alvarado, la exesposa del exrepresentante popular, Orlando Aponte Rosario, decidió romper el silencio y narró el presunto patrón de abuso que vivió durante los ocho años que estuvieron casados, en especial, desde que el exlegislador comenzó su carrera política en 2021.

“Yo le llamaba los martes de terror... Cuando había sesiones donde él trabajaba en el Capitolio, una vez él salía y llegaba en la madrugada, ahí era que ocurría la mayor parte del tiempo esas agresiones”, contó en entrevista con la periodista Milly Méndez para su segmento en el programa televisivo “Día a Día” (Telemundo).

“Llegaba 12 o 12:30 de la madrugada. Ya yo me quedaba en otro cuarto, entonces, iba y me levantaba, me tocaba así (hizo un gesto con su mano en el brazo), para que entonces me fuera para el otro cuarto y ahí era que ocurrían las discusiones y las peleas. Ese día (14 de junio de 2023), me agarró por el cuello, me tiró para la cama para que tuviera con él relaciones (sexuales). Yo le había dicho que ´no´, y es donde el coge con toda su fuerza, la rodilla me la pone aquí (en el cuello) y es donde me dice ´tienes que cumplir con tus deberes como mujer´, y ahí empezó todo”, narró Torres Alvarado, quien detalló que en ese momento “intentaba calmarlo”.

“Al otro día dije ´ya esto no puede seguir así. Necesito ponerle un alto”, sostuvo.

El 13 de abril de 2023, la exposa de Aponte Rosario acudió ante el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) en el municipio de Dorado para solicitar una orden de protección. Aparentemente, el exrepresentante la había agredido frente a los hijos que tienen en común, dos menores de edad de seis y tres años. Del mismo modo, la víctima alegó en ese entonces que exlegislador le indicó que debe seguir sus reglas porque es “el macho de la casa”, que “su trabajo no sirve” y que “ella sin él no es nadie”. Posteriormente, el 22 de mayo quedó sin efecto la solicitud judicial tras la mujer retirar la denuncia.

No obstante, el 15 junio de 2023 se expidió otra orden de protección en contra el hombre de 39 años por alegadamente herirla con objeto en el área de la cabeza, agarrarla por el cuello, golpearla como “método de disciplina”, obligarla a tener relaciones sexuales, apuntarle con un arma de fuego, y amenazarla con fabricarle un caso para obtener la custodia completa de sus hijos.

“Hay evidencia, fotografías y videos de cuando él trataba de cogerme por el cuello, todo esto (el área del cuello) marcado, raspado con sangre. No fue la primera vez, podría decirte que más de cinco veces”, especificó Torres Alvarado.

La mujer aprovechó el momento para pedirle a el exrepresentante popular que la “deje en paz” y le permita “retomar su vida”.

“Esto es día a día. Todos los días. Yo no me atrevo a salir pa´ ningún lado, hablar con nadie, llamar a nadie. Incluso, siento hasta verguenza montarme en un elevador de mi trabajo por todas estas cosas que él mismo ha llevado a los medios para hacerlo público [...] No sé cuál ha sido su fin de llevar esto así, pero lo único que pido es que me deje tranquila”, dijo Torres Alvarado.

Torres Alvarado además recalcó que siente que el sistema de justicia y seguridad le están fallando, y solo les pide que la protejan.

“Me está fallando (el sistema). Ya yo no duermo esperando con qué vendrá Orlando mañana. Qué me radicarán mañana. Qué sitación me vendrá mañana. Esas son todas mis noches”, añadió.

En respuesta a las declaraciones de Torres Alvarado, Aponte Rosario aseveró que no respondería a los “ataques y mentiras” por la orden de mordaza que emitió el juez del caso.

“Por respeto a una orden de mordaza del Tribunal que está vigente, no puedo defernderme de la persecución, los constantes ataques y mentiras que la Sra. Elizabeth Torres realiza en mi contra, haciendo expresiones pública que, de hecho, constituyen una nueva violación a la orden de protección por Ley 54 expedida a mi favor. La Sra. Torres insiste en continuar perturbándome, acechándome e intimidándome utilizando ahora la prensa y opinión pública, por lo que esas acciones deberán ser evaluadas y atendidas por los foro pertinentes, quienes determinarán el curso a seguir.

Asimismo, por respeto a nuestros hijos y, como en este momento se está llevando un proceso criminal contra ella por haber violentado la órden de protección a mi favor, continuaré dando la deferencia a los tribunales a que atiendan el proceso”, puntualizó el expresentante.