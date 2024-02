Pierluisi evaluará si firmará proyecto de ley que impone cárcel a personas que abandonen escenas de accidentes de tránsito

El gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, dijo este lunes que estará evaluando si firmará el proyecto de ley denominado Natalia Nicole Ayala Rivera, que buscará aprobarse mañana en la Cámara de Representantes. La medida procura que personas que en un accidente de tránsito provoquen severo daño físico o la muerte a una persona y abandonen el lugar, tengan que cumplir cárcel sin discreción judicial.

“Siempre pasa que también los proyectos de ley se modifican en la Legislatura y entonces yo no quiero opinar a destiempo, porque si me llega después algo diferente, quizás entonces no pueda firmarlo y tenga que vetarlo. Así que yo esperaré, pero entiendo perfectamente bien la motivación detrás de esa legislación. Y ya veré cuando me llegue si le puedo impartir la firma”, sostuvo el primer ejecutivo en entrevista con la prensa.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1957, que tiene como finalidad evitar que se repitan casos como el de Ayala Rivera, quien fue víctima de un hit and run en el que perdió la vida el pasado 5 de enero de 2022, y cuyo responsable, Carlos Julián Maldonado Dávila, fue hallado culpable de su muerte y de abandonar la escena, pero no cumplirá un solo día de cárcel, ya que recibió una sentencia suspendida de 10 años.

Sin embargo, Pierluisi Urrutia comentó que ve con buenos ojos el proyecto, puesto que estos casos donde abandonan las víctimas en las cerreteras es “terrible y está fuera de lugar”, por lo que “tenemos que ser severos al repudiarlo”.

“Esa sentencia que motiva esa legislación, a mí me chocó, a mí no me agradó en lo más mínimo porque nuevamente cuando pasan cosas así, o sea pérdida de vida, en ese caso de esa manera que no tenga consecuencia a nivel de que haya un tiempo de reclusión, a mí no me pareció correcto, así que no voy a prejuzgar esa legislación me llegará en su momento. Pero entiendo perfectamente bien porque se radicó esa medida y el fin que tiene es loable, es correcto. Es asegurarnos de que en casos como eso, un ‘hit and run’ como se dice en inglés y pérdida de vida en la carretera, la sentencia refleje el repudio que tiene toda nuestra población a ese tipo de conducta”, dijo el gobernador.

El P de la C 1957, cuyos autores son los representantes populares Gretchen M. Hau y Héctor Ferrer Santiago, además de sancionar con mayor severidad a los conductores que abandonen la escena, impone una pena mandatoria de cárcel, sin el beneficio de una sentencia suspendida o la oportunidad de participar de un programa de desvío cuando se configura el agravante de fuga.

Asimismo, la pieza legislativa delimita la discreción judicial al requerir la imposición de supervisión electrónica cuando exista una determinación de causa probable para arresto por los delitos dispuestos, ante el riesgo real e inmediato de que la persona sospechosa evada la jurisdicción.