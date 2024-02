Gobernador dice “hay que llevar mensaje” en sentencia a Ángel Pérez

El gobernador, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que cuando un juez o jueza sentencian a un acusado de corrupción pública, deben tener en cuenta el mensaje que se le envía al pueblo.

”Es importante que en estos casos, como bien dices en tu pregunta, se lleve un mensaje de repudio a la corrupción. Y que la pena, pues refleje ese sentir de nuestra ciudadanía en general. Toda esta corrupción es lamentable, lo importante es que los que fallan respondan. Y pienso que no se pueden tener paños tibios en este asunto porque no estoy hablando de la persona en particular, estoy hablando de toda nuestra población, lo que esperas, toda nuestra ciudadanía, el mensaje que le damos a los que quieren entrar al servicio público, sea en puestos electivos, o sea en otros puestos ejecutivos del Gobierno, tiene que ser a que uno viene el gobierno a servir, no a servirse. Uno viene al gobierno a cumplir con la ley y a utilizar los fondos públicos por el bien del pueblo y no, pues aprovecharse de los cargos como se ve en cada caso de corrupción”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia reaccionaba a la sentencia contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, por corrupción pública. La misma se estará llevando a cabo durante este lunes en el Tribunal Federal de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico.

“Yo quiero ser, quiero ser respetuoso al tribunal… la decisión es del juez o la juez a cargo, o sea, no me corresponde a mí estar invadiendo ese espacio, salvo que lo dije y eso es un mensaje que estoy dando, o sea, cuando los jueces toman estas decisiones, sentencias en casos de corrupción tienen que tener presente lo que el pueblo espera, porque si no, el pueblo con toda razón pierde confianza en sus instituciones, sean estatales o federales, pierden confianza en el sistema de Justicia, sea el estatal o el federal, hay que ser fuertes combatiendo la corrupción”, expresó.