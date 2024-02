Ayudante de investigación en oficina de Mariana Nogales anuncia candidatura a la alcaldía de Río Grande

El pasado sábado, 10 de febrero, acompañado por el liderato del Movimiento Victoria Ciudadana, amistades, familiares y su equipo de asambleístas municipales, el joven Nomar López anunció su candidatura a la alcaldía de Río Grande. El anuncio se llevó a cabo en la Plaza Pública de ese pueblo cuyos límites incluyen importantes recursos naturales.

El joven de 28 años es oficial de prensa y ayudante de investigación en la oficina de la Representante Mariana Nogales. A su vez, es el coordinador de la Red Municipal del Movimiento Victoria Ciudadana en Rio Grande.

Nomar, quien posee un Bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, expresó que siente la urgencia de que las personas electas a cargos públicos genuinamente representen a la gente. Dijo “que no es posible que se represente a la gente si las personas electas no conocen nuestras necesidades y no saben lo que vivimos todos los días. No olvido el día que el gobernador Pierluisi se quejó de los carros ‘estartalados’, como si esa no fuera la realidad de muchas personas. Eso demuestra que no conocen nuestras necesidades básicas y que no nos representan”. Por esta razón, decidió dar este paso y hacerse disponible como candidato para la alcaldía de Río Grande por el Movimiento Victoria Ciudadana.

Durante su mensaje, Nomar mencionó que nació en el año 1995 y que pertenece a una generación que no conoce otra cosa que no sea la crisis y sus múltiples dimensiones. Una de ellas es la crisis de los servicios de salud provocada por la privatización. La forma que los gobiernos del PNP y del PPD han dejado los servicios de salud en manos de las aseguradoras privadas, por eso se trata como un negocio y no como un servicio esencial, lo cual demuestra, según Nomar, que no hemos tenido gobiernos para la gente. También, mencionó que la lucha por el medio ambiente será una parte central de sus propuestas, así como la lucha contra el desplazamiento de las comunidades.

“La motivación principal es seguir luchando por nuestra gente. Necesitamos un gobierno que esté integrado por nuestra gente y cuyo programa sea para atender nuestras necesidades y nuestras demandas” añadió. Para lograrlo, cuenta con un equipo para la Legislatura Municipal integrado por personas comprometidas con el bienestar de las comunidades de Río Grande como son Luis Calderón, Pedro Cruz, Ramon López, Juan J Soto, Rosalisse Torres Sánchez, Marisol Torres, Julia Pizarroy Jessica Ayala. Nomar se siente confiado en que junto a su equipo y a un grupo de voluntarios y voluntarias que sigue creciendo, tocaran las puertas y escucharán de primera mano las necesidades de las comunidades de Río Grande, de la gente comprometida con el cambio, para lograr una victoria en el 2024.