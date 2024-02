JSF rechaza la eliminación de la Crudita II y se opone a reducir tasa de retención salarial

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el pasado 7 de febrero, rechazó nuevamente la derogación de la “Crudita II” y, a su vez, se opusieron a una medida que busca reducir la tasa de retención salarial frente a la tasa alta de inflación en los Estados Unidos.

En una misiva al senador del Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza Gómez, que analice una agrupación de medidas que “parecen afectar potencialmente a diversos sectores de la economía y las finanzas gubernamentales de Puerto Rico”.

Entre ellas, se encuentra el Proyecto de Senado 1383 que busca eliminar los impuestos sobre el petróleo. No obstante, la JSF comunicó que ”esos impuestos se aplican para reducir la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico”. En noviembre del 2022, el ente fiscal también objetó otra medida que eliminaría permanentemente estos impuestos.

En otra misiva, la JSF sostuvo que el Proyecto del Senado 1304 sería “inconsistente con el Plan Fiscal, ya que es probable que reduzca las recaudaciones de impuestos y no proporcione reducciones de gastos o aumentos de ingresos”.

El Proyecto busca enmendar el Código de Impuestos Internos de Puerto Rico para reducir la tasa de retención de impuestos para los individuos mientras la tasa de inflación en los Estados Unidos exceda el 4%.

De llevarse a cabo, las personas cuyos ingresos brutos anuales no excedan de $100,000 serán elegibles para recibir una reducción del 10%.

Mientras, los contratistas independientes cuya compensación total no exceda de $75,000 serán elegibles para una tipo de retención a cuenta fijo del 8.5%. No obstante, no exime a los contribuyentes de su responsabilidad fiscal existente ni exime de ninguna sanción

”El proyecto de ley no tendría ningún impacto fiscal solo si las tasas de cumplimiento de impuestos se mantienen sin cambios a pesar de las retenciones reducidas. En este sentido, es importante considerar que las personas que se beneficien de las reducciones propuestas se enfrentaría pagos mayores de impuestos cuando radiquen sus planillas”, lee el documento firmado por consejero general, Jaime El Koury.

De acuerdo con El Koury, esto podría llevar a un incumplimiento fiscal.

“Por lo tanto, el Proyecto de Senado 1304 probablemente reduciría los ingresos tributarios del gobierno sin incluir un método para compensar por esta pérdida de ingresos. Es por ello, la Junta de Supervisión concluyó que la medida probablemente no es consistente con el Plan Fiscal”, finalizó.

Lee los documentos aquí: