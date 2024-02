Clientes de LUMA Energy se quedarán sin servicio hoy por trabajos de reparación

La compañía LUMA Energy, responsable de la distribución y transmisión de energía en Puerto Rico, informó que varios sectores en el archipiélago se quedarán sin luz este domingo debido a trabajos de reparación en la infraestructura eléctrica.

A través de su portal, el consorcio detalló que los clientes en los municipios de Ponce, Gurabo, San Sebastián, Lajas, Yauco y San Juan verán interrupciones de servicio temporales mientras las brigadas llevando a cabo las mejoras.

Según el ente, los trabajos pueden demorar hasta diez horas en completarse.

“Nuestras brigadas están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico (...) Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, dijo la empresa.

En el caso de Ponce, los ciudadanos estarán sin energía eléctrica de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. (8.5 horas), mientras los de Gurabo de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. (10 horas). Por su parte, en San Sebastián los trabajos se extenderán de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (10 horas) y en Lajas de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (10 horas). Finalmente, LUMA Energy indicó que en Yauco las labores se llevarán a cabo de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. (8 horas) y en San Juan de 9:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. (5.5 horas).

La organización especificó que los mejoras incluyen: trabajos para aumentar la resiliencia de los postes, reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos y mantenimiento y remplazo de soterrado.

Para mañana, lunes, LUMA Energy anunció que llevará a cabo trabajos en los pueblos de Bayamón, San Sebastián, Trujillo Alto, San Juan, Manatí, Vega Baja y Naranjito, lo que resultará en cortes de luz para los residentes de estas áreas.

Mapa de proyectos de mejoras planificadas de LUMA Energy :

Mapa de Proyectos de Mejoras Planificadas

Desglose de sectores que se quedarán sin luz hoy:

Ponce: El sector Yauco.

Gurabo: Los sectores Arturo López, Toquí, Casco Urbano, Celada Centro, Díaz Ayala, El Silencio, Faro Gómez, Guillermo Flores, Jaguas, Julio Boria, La Agrícola, Las Massas 2, Lomas Del Viento, Los Aponte, Los Chinos, Los Chinos Sur, Los Corsinos, Los Hernaiz, Los Meléndez, Los Mudos, Los Pocholos, Los Quiñones, Los Resto, Los Toledo, Los Viera, Los Vives, Mara Rivera, Ortiz, Pablo Carrasquillo Barbosa, Pepe Díaz, Pepe Morales, Peyo Alemán, Rufo Ramírez y Urruta. De la misma forma, las urbanizaciones El Vivero, Extensión Villa Marina, O’Reilly, Villa Alegre, Villa Marina, Villas De Gurabo y Villas De Gurabo 2. La escuela Margarita Rivera de Janer y el residencial Luis del Carmen Echevarría también se verán afectados.

San Sebastián: Las carreteras PR-124, PR- 420, PR-109 y PR-423. Además, los barrios Corcovada, Sonador, Guacio y el sector Jandino Ruiz.

Lajas: La carretera PR- 305 y el barrio Maguayo.

Yauco: Diego Hernández.

San Juan: Las calles Norzagarai y San Francisco en el Viejo San Juan.