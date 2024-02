Dron israelí mata a dos personas en Líbano

DAMASCO, Siria (AP) — Un dron aparentemente israelí atacó un auto cerca de la ciudad portuaria de Sidón, en el sur del Líbano, el sábado, con un saldo de al menos dos muertos y dos heridos, informaron agentes de seguridad.

El ataque tuvo lugar a unos 60 kilómetros (37 millas) de la frontera con Israel, por lo que sería uno de los más profundos en Líbano desde que estalló la violencia en la frontera el 8 de octubre, al día siguiente de la incursión de Hamás en Israel.

En principio no estaba claro cuál era el blanco del ataque. Israel no hizo declaraciones, pero el diario Times of Israel informó que el blanco era Basel Salah, a quien describió como un reclutador de Hamás en Gaza y Cisjordania.

En tanto, el canciller iraní Hossein Amirabdollahian se reunió en Beirut con el primer ministro interino, el presidente del parlamento y el jefe de la milicia Hezbollah.

Los ataques con drones, atribuidos a Israel, han matado hasta ahora a varios oficiales de Hezbollah y Hamás. Un ataque el 2 de enero mató a Saleh Arouri, un alto funcionario de Hamás, en Beirut.

En Siria, varios ataques aéreos israelíes alcanzaron la periferia de Damasco, dijo el ejército sirio el sábado.

Los ataques procedían de la zona de los Altos del Golán, ocupados por Israel, según reportó la agencia noticiosa estatal siria, SANA, que citó a un oficial militar no identificado. Los proyectiles que no fueron derribados por las defensas antiaéreas causaron “algunos daños materiales”, agregó. No estuvo claro de inmediato si se produjeron víctimas.

El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos con sede en Gran Bretaña dijo que uno de los ataques alcanzó un edificio residencial al oeste de la capital. Informó que tres personas no identificadas murieron. Previamente había dicholas víctimas podían ser “personas de nacionalidades no sirias”. Según el Observatorio, fue aparentemente el 10mo ataque israelí a territorio sirio desde el inicio del año.

Israel no realizó comentarios al respecto.

La ofensiva se produjo en un momento de creciente tensión en Oriente Medio debido a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza y a un ataque con drones que mató a tres soldados estadounidenses en una base en el noroeste de Jordania, cerca de la frontera con Siria.

En el pasado, presuntos ataques israelíes en Siria se cobraron la vida de altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán y de grupos aliados. En diciembre, un operativo contra un vecindario de Damasco mató a un destacado general iraní, Seyed Razi Mousavi, quien durante muchos años fungió como asesor de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Teherán en Siria.

Las tensiones han estallado también en otros puntos de la región. Un ataque aéreo estadounidense en Bagdad mató el miércoles a un comandante de Kataib Hezbollah, uno de los grupos armados más poderosos de Irak, como parte de la respuesta de Washington al asesinato de sus soldados en Jordania el mes pasado.

Resistencia Islámica en Irak, un grupo que abarca a milicias respaldadas por Irán y que ha perpetrado numerosos ataques contra las tropas estadounidenses en ambos países, hizo un llamado el viernes para que los combatientes se unan a sus filas para expulsar a las “fuerzas de ocupación”.

El grupo ha llevado a cabo unos 170 ataques contra bases con presencia estadounidense en Irak y Siria en los últimos cuatro meses, alegando que se debían al respaldo de Washington a Israel en su guerra en Gaza y que su objetivo es sacar a las tropas de la región.

El mes pasado, funcionarios de Irak y Estados Unidos iniciaron conversaciones formales para reducir la presencia de las fuerzas de la coalición liderada por Washington en el país, pero los contactos se suspendieron tras la muerte de los soldados en Jordania en un ataque atribuido a Resistencia Islámica en Irak. Ambas partes anunciaron el jueves que el diálogo se reanudará el domingo.