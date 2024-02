Más de 700 casos de viviendas afectadas por los huracanes y terremotos siguen en espera de desembolso de fondos

El Departamento de la Vivienda afirmó que actualmente existen 724 casos de personas afectadas por los huracanes y terremotos en proceso de elegibilidad sin desembolsar los fondos para arreglar sus hogares.

La información surgió durante una vista pública de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico.

“Me preocupa el asunto de los terremotos. El sur del país sigue temblando. Estuve en las orientaciones en los municipios. Hay gente que no conoce la burocracia y descansa en lo que alguien le presenta. Les dicen que estamos al otro lado y la realidad no es esa. Muchos piensan que se les va a dar el dinero y no es así. Me preocupa a la fecha de hoy donde en municipios se habla de remodelación de plazas, ahora se les pide geólogos y arqueólogos. Esto se sigue atrasando por las regulaciones federales”, destacó el senador Ramón Ruíz Nieves durante la audiencia.

El senador preguntó cuánto tiempo más va a tomar el proceso para el desembolso de fondos a los afectados en la zona sur. La licenciada Frances Rivera Torres en representación del DV señaló que “no tenemos el tiempo estimado, pero prontamente se estará haciendo la determinación de los casos y la inspección de las propiedades”.

A preguntas del senador, la deponente indicó que tiene cuantificada la data de las personas que presentaron solicitud y son alrededor de 724 como casos activos. Se desglosan en Guayanilla con 106 casos, Guánica 201, Lajas 63, Peñuelas con 72, Ponce 194 y Yauco 156. Por su parte, Joeni Camacho del DV indicó que el periodo de admisión aún está abierto para dicho programa de reparación de vivienda. Indicó que todavía no se ha desembolsado el dinero y aún están en el proceso de elegibilidad. Rivera añadió que dichas solicitudes comenzaron en el mes de octubre del 2023 donde se abrieron las solicitudes de R3 para terremotos a través del Consorcio del Sur (CONSUR).

A la vez, Camacho sostuvo que todo caso que esté en una zona de riesgo, la determinación va a hacer para una reubicación. Se le provee un vale para una máximo de $200 mil dólares dependiendo de la composición familiar.

Por su parte, Rivera explicó a la Comisión que la segunda subvención para el desastre de terremotos, la asignación fue para febrero del 2021. Esa asignación comprendía la cantidad de alrededor de $184 millones que tenían una reserva de $28 millones para actividades de mitigación. Añadió que estos $184 millones eran para los municipios que estaban registrados en enero de 2021. Este segundo aviso incluye Lajas y Peñuelas y el desastre causado por la tormenta Isaías en Mayagüez.

A preguntas de Ruíz, la deponente indicó que la agencia federal de vivienda (HUD, por sus siglas en inglés) permitió consolidar la subvención de febrero de 2021 con la anterior de $39 millones para un total de $221 millones para atender las necesidades no cubiertas por los terremotos del área Sur.

Ruíz preguntó cuánto va para gastos administrativos. Rivera indicó que para gastos administrativos HUD utiliza hasta el dos por ciento. Todos los gastos administrativos con relación a la empleomanía, la ejecución. Añadió que para terremotos son $210 millones sin sacar el cinco por ciento para gastos administrativos. Sobre la tormenta Isaías serían $10.4 millones para Mayagüez.

El senador preguntó qué queda para atender el reclamo de los seis municipios. La deponente desglosó en $15.6 millones la primera subvención para Guánica para atender el terremoto. En la segunda subvención son $40.7 millones. Guayanilla tiene 4.1 millones la primera subvención. En la segunda tiene $17 millones. Ponce en la primera tiene $3.8 millones y en la segunda $30.5 millones. Peñuelas con $8.7 millones en la segunda subvención. Yauco en la primera con $10.7 millones y en la segunda $30.5 millones. Lajas en la segunda con $8.7 millones.

Ruíz Nieves también preguntó sobre el programa para atender los llamados toldos azules en residencias afectadas. Rivera indicó que los toldos azules se están atendiendo con fondos CDBG-DR se identificaron las propiedades para identificar solicitantes para R3. Una vez se identificaron, estos van a ser atendidos bajo el programa de “Single Family” de MIT.

De otro lado, a preguntas del senador, la deponente indicó que se otorgaron 2,589 vales en todo Puerto Rico por los huracanes Irma y María. Ruíz preguntó cómo varía el costo de construcción de vivienda. Camacho respondió que el costo varía por desarrollo.

Dónde estamos con las fechas de caducidad de los fondos federales. Rivera respondió que para subvención de terrenos el término son seis años. Ese término se brinda para ejecutar y gastar toda la subvención con el que se comprometieron en el plan de acción. En caso de estar cercana a la fecha final de la subvención, el DV puede hacer un análisis para determinar la culminación del programa.