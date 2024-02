Aseguran se castigó a estudiantes que denunciaron condiciones de baños en Camuy, pero secretaria del DE lo niega

Luego de la denuncia realizada por la presidenta de la clase graduanda de la escuela superior Luis Felipe “Pipo” Crespo en Camuy sobre supuestas cancelaciones a sus actividades de recaudación de fondos como “represalia” por la denuncia que realizaron a través de las redes sociales sobre la condición de los baños en el plantel, la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega, aseguró que no cree en castigar a los estudiantes.

La titular de Educación insistió en entrevista con NotiUno 630 que no se tomaron “represalias” contra los estudiantes que realizaron la denuncia, pero confirmó que sobre las actividades se estarían llevando a cabo reuniones para que se realicen siguiendo el reglamento del DE, dando a entender que sí se suspendieron las actividades del Día de San Valentín y un “Casual Day” que se llevarían a cabo para la recaudación de fondos de la clase graduanda.

Sobre la supuesta retención de estudiantes en una guagua luego de una gira escolar para que no hablaran con la prensa, esta lo negó, asegurando que es parte del protocolo llevar a los estudiantes a la biblioteca del plantel para luego enviarlos a sus respectivos salones.

“Yo no soy de castigar, eliminar...claro tienen que seguir el reglamento. Lo que me indicaron fue que cuando llegó la guagua, como se hace y en nivel elemental lo hacemos, intermedia y superior. Ellos (los estudiantes) llegaron (a la escuela) no hubo encierros, esperen aquí y vamos bajando poco a poco a la biblioteca y de la biblioteca iban a los salones donde les tocaba porque eran grupos mixtos, pero represalias no”, expresó.

Por otro lado, la secretaria aseguró que al plantel en Camuy se le asignó una cantidad de fondos para realizarle varios arreglos. Además, indicó que visitó la escuela, la cual señaló tiene una cantidad de ocho unidades de servicios sanitarios y según esta solo una tenía problemas de mantenimiento.

Sobre la situación con pupitres en otra de las escuelas del Departamento de Educación, Raíces, aseguró que los equipo están en proceso de culminar para llegar con los suministros hasta el plantel.

Posteriormente, en el programa Normando en la Mañana en NotiUno, el periodista José Chaparro de la zona norte comunicó a su colega que visitó el plantel de Camuy y aseguró la titular del DE mintió.

“Por lo menos el 80% de lo que dijo la secretaria de Educación no es cierto, yo estuve allí y sí los estudiantes han sido castigados y amenazados por las denuncias hechas, la cancha y el comedor graves y los baños dos de ellos llevaban dos años cerrados”, lee el texto que el periodista envió a Normando Valentín.

Esta mañana @normandoh entrevistó a la Secretaria de Educación sobre denuncias de estudiantes de Camuy x condiciones de su escuela y reprensión x hacer las denuncias. La secretaria pintó un cuadro distinto. Un periodista de @NotiUno del área norte la desmintió.



Escuchen. pic.twitter.com/EsxZipD5OH — Samuel Cepeda Arcelay (@SamuelCepedaPR) February 9, 2024

Durante el día de ayer, se viralizó un video donde la presidenta de la clase graduanda Jetzodiam de la escuela superior Luis Felipe “Pipo” Crespo en Camuy, Alaisha Torres, reveló que el personal escolar tomó represalias en contra de los estudiantes, luego de que se viralizara a través de las redes sociales un video de las condiciones precarias en las que se encuetran los baños del plantel escolar.

“Luego de que el video se fuera viral, la escuela tomó repercusiones hacia nosotros [...] Sucede que cuando llegamos al otro día, que teníamos una excursión... llegaron un montón de brigadas a trabajar los baños, a limpiar los baños, a ponerles puertas, a restaurar, a poner papel, a poner jabón... Cuando llegamos de la excursión, nos mandan a quedarnos en la guagua por unos 10-15 minutos y no nos dejaban salir porque estaba la prensa”, narró la joven.

Posteriormente, Torres alega que llevaron los alumnos hasta la biblioteca y los encerraron. Cuando le preguntó a la guardia escolar la razón por la que no les permitían salir del espacio, le respondió que para que no hicieran “escándalos”.

“Luego de que pasa todo esto de la biblioteca, nos dejan saber que la actividad de Casual Day se canceló, que la actividad de San Valentín se canceló”, contó la joven, quien detalló que el dinero que esperaban recaudar con ambas actividades era para beneficiar las arcas de la clase graduanda.