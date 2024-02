Alcaldesa alega que secretaria de Educación la culpó por “incitar” manifestaciones en escuelas

La alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario, denunció que la secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega, se dirigió a ella en un “tono fuerte” y la acusó de “incitar” manifestaciones de estudiantes en una de las escuelas del municipio sobre las condiciones del plantel, algo que ha ocurrido en varias partes de la isla.

En una entrevista con la emisora radial Radio Isla 1320, la alcaldesa del Partido Popular Democrático (PPD), aseguró que en una vista de la secretaria a la Escuela Superior Juan J. Maunez Pimentel, esta llegó con funcionarios que tenían cámaras y le pidió que no realizara el recorrido junto a estos.

“Ella me dijo en un tono fuerte -para este tipo de cosas no se puede ser incitadora, esto no se puede incitar, este tipo de comportamiento-”, comenzó diciendo la alcaldesa. “¿O sea que usted está queriendo decir que yo incité la manifestación pacífica que hicieron los estudiantes aquí? Yo no tengo nada que ver con eso”, añadió en entrevista con la emisora radial.

Del mismo modo, la alcaldesa aseguró que la secretaria miente tras negar las denuncias sobre las condiciones en que se encuentra la escuela.

“No me extraña que las personas que trabajan con el gobernador se presten para la mentira”, expresó la alcaldesa.

Rosario señaló que la escuela necesita varias atenciones más allá de pintura. Esta señaló que la estructura tiene problemas de filtración, falta de mantenimiento y columnas dañadas en la cancha del plantel.

Denuncias similares a esta se han realizado a través de las redes sociales por parte de estudiantes del Departamento de Educación. Una de las más notorias fue la de la Escuela Superior Luis Felipe “Pipo” Crespo en Camuy quienes grabaron las condiciones en que se encontraban los baños del plantel.

Luego los estudiantes señalaron que tras la denuncia se tomaron “represalias” al suspender las actividades de recaudación de fondos de la clase graduanda.

La titular de Educación insistió en entrevista con NotiUno 630 que no se tomaron “represalias” contra los estudiantes que realizaron la denuncia, pero confirmó que sobre las actividades se estarían llevando a cabo reuniones para que se realicen siguiendo el reglamento del DE, dando a entender que sí se suspendieron las actividades del Día de San Valentín y un “Casual Day” que se llevarían a cabo para la recaudación de fondos de la clase graduanda.

“Yo no soy de castigar, eliminar...claro tienen que seguir el reglamento. Lo que me indicaron fue que cuando llegó la guagua, como se hace y en nivel elemental lo hacemos, intermedia y superior. Ellos (los estudiantes) llegaron (a la escuela) no hubo encierros, esperen aquí y vamos bajando poco a poco a la biblioteca y de la biblioteca iban a los salones donde les tocaba porque eran grupos mixtos, pero represalias no”, expresó.

Por otro lado, la secretaria aseguró que al plantel en Camuy se le asignó una cantidad de fondos para realizarle varios arreglos. Además, indicó que visitó la escuela, la cual señaló tiene una cantidad de ocho unidades de servicios sanitarios y según esta solo una tenía problemas de mantenimiento.

Sobre la situación con pupitres en otra de las escuelas del Departamento de Educación, Raíces, aseguró que los equipo están en proceso de culminar para llegar con los suministros hasta el plantel.