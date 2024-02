Presidente de la Cámara dice jueces tendrán que esperar a las primarias para que se atienda aumento de salario

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo el jueves que la legislación necesaria para finalmente conceder un aumento de salario a los jueces debe ser atada al aumento uniforme en el gobierno y deberán esperar a que pasen las primarias de ley el 2 de junio para poder atender una legislación a esos fines.

“Todavía no se los han dado. Se requiere legislación. Yo quiero para que conste en récord, mucha deferencia a la rama (judicial), eso sí hay algunos de los temas, cada cual es filosófico, la mía es separación de poderes. Y yo creo que debe haber un ajuste desde el punto de vista del salario de los jueces. Yo estoy para el récord, y creo que debe hacerse, mira si yo quiero que se haga que legislamos unas asignaciones del presupuesto, pero el aumento tiene que ser por legislación”, dijo el presidente de la Cámara en entrevista radial. (Noti Uno 630)

“Ya presentamos legislación, el Senado tiene otro (proyecto). El Senado aprobó y nosotros aprobamos, lo que pasa es que aquí hay unos detallitos que está atado a uniformar todos los salarios constitucionales. Eso del gobernador ganándose 70 mil (dólares), ¿en serio? Y después salen con unas cuentas con millones de dólares. hay cosas que son veredes. Tenemos un secretario de gabinete cobra 150 mil dólares y el jefe de él no. Es sencillamente un issue administrativo. No hay pantalones para reconocer ciertas cosas. 70 mil, ¿en serio? El gobernador, que opera sobre treintipico de millones de dólares y lo que atiende al día son millones y millones de dólares, no tiene lógica”, añadió.

Cuestionado sobre cuándo concederán ese aumento, Hernández Montañez mencionó que:

“Vamos a ver cómo quizás el cielo se abre después del 2 de junio (día de la primaria de ley). Yo creo que de la misma manera que hay personas haciendo show desde el punto de vista político, hay quienes no quieren tomar decisiones. Es lamentable. Si hay algo que yo repudio, pues los alcaldes administran, el gobernador también, pero el legislador vota. Y tiene que votar y está ahí para tomar decisiones duras. Y no hay manera de que tú votes y esté todo el mundo de acuerdo. Y hay gente que quiere ser legislador sin votar, ser legislador sin causa y quieren ser legislador por el salario y las escoltas y la pompa, eso va mucho más allá. Cuando viene este periodo de elecciones no quieren ir a votar”, expresó Hernández.

“Después del 2 (de junio) será más fácil para votar y aprobar”, concluyó.