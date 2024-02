Gobernador espera que se resuelva nuevo conflicto obrero patronal en la UPR

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que espera que los estudiantes no se vean afectados por el conflicto obrero patronal en la Universidad de Puerto Rico.

“Siempre mi llamado cuando hay conflictos de naturaleza laboral o cualquier otra naturaleza en la universidad es que no se interrumpa el semestre académico. No deben pagar por pecadores. O sea, los estudiantes no deben sufrir las consecuencias de cualquier disputa que puede existir”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Lo que entiendo que está sucediendo es que está el presidente de la universidad en espera de una decisión, de la Junta, para poder conceder una bonificación especial no recurrente a ese personal no docente. Por las expresiones del presidente veo que él se siente razonablemente confiado de que la Junta le va a dar paso a su solicitud. Pero ahora mismo el asunto está en manos de la Junta no en manos de la administración de la universidad”, añadió.

La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico decretó un voto de huelga por, entre otras cosas el pago de una bonificación de 3 mil dólares como parte de las negociaciones del convenio colectivo.

Según informaron mediante un comunicado de prensa, durante una reunión celebrada en el Recinto de Cayey, determinaron que el tiempo concedido el presidente de la UPR, el Dr. Luis A. Ferrao Delgado, para que firmara el nuevo convenio colectivo “había concluido”.

“Ante su inacción nos corresponde a los trabajadores y trabajadoras del primer centro docente del país hacer cumplir lo acordado y firmado en la mesa de negociación. La Hermandad culminó la negociación en diciembre de 2023. Todas las cláusulas fueron firmadas por el Comité Negociador de la unión y la representación del patrono. La estipulación en la que se acordó el pago de una bonificación de $3,000 se hizo luego de que la administración universitaria identificara los fondos en su presupuesto. Dicho acuerdo incluso fue aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR (JG) el 30 de noviembre de 2023. Así lo hizo constar cuando emitió y publicó las Certificaciones Núm. 64 y Núm.65, Año 2023-2024. Desde entonces la administración universitaria insiste en que necesitan la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal antes de pagar lo acordado y han asumido una posición cómoda de espera”, lee parte del comunicado.

“Lo acordado y firmado le da continuidad a un Convenio Colectivo que tiene sobre 50 años y que garantiza las condiciones de empleo y la calidad de vida de la clase obrera universitaria. La bonificación acordada le ofrece a los unionados y unionadas un alivio económico en lo que la Universidad termina la revisión del Plan de Clasificación y Retribución que data de los 1980. Los empleados y empleadas cobijadas bajo el Convenio Colectivo negociado por la Hermandad no reciben un aumento salarial hace más de diez años. La Hermandad no aceptará ningún chantaje que signifique la entrega de garantías sindicales que nos dan todos y cada uno de los artículos negociados a cambio de lo que de todas formas merecen sus trabajadores económicamente. Defenderemos nuestro Convenio Colectivo de todo enemigo interno y externo. Lo negociado, negociado está”, añade.

HEEND exigió a la administración universitaria y al presidente Ferrao “que evite todo conflicto laboral y le otorgue a su fuerza laboral lo ya acordado. La Hermandad está lista para hacer valer todos nuestros derechos ahora”.